Yunus Akgün UEFA Avrupa Ligi'nde gol kralı oldu! Osimhen ile Tottenham galibiyetini sırtladı

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, dördüncü hafta maçında İngiltere devi Tottenham'ı konuk etti. RAMS Park'ta oynanan mücadeleye Yunus Akgün'ün golü damga vurdu.

Mücadelenin henüz 6. dakikasında Yunus Akgün inanılmaz bir gol ile sarı - kırmızılıları 1-0 öne geçirdi. Topu iyi takip eden Yunus Akgün, seken topa sol ayağıyla muhteşem bir vuruş yaparak sarı kırmızılıları öne geçirdi.

Galatasaray forması ile sezona iyi bir başlangıç yapan Yunus Akgün performansıyla alkış toplamaya da devam ediyor.

4 MAÇTA 4 GOL ATTI

Yunus Akgün, bu golle birlikte UEFA Avrupa Ligi'ndeki gol sayısını 4'e çıkardı. Hücum oyuncusu, Avrupa Ligi'ndeki her maçta gol sevinci yaşadı.

Başarılı futbolcu; PAOK, Rigas, Elfsborg ve Tottenham maçında fileleri havalandırdı.

ÜST ÜSTE DÖRT MAÇTA GOL ATAN İKİNCİ OYUNCU OLDU!

Genç futbolcu öte yandan, Galatasaray tarihinde Burak Yılmaz'ın (4 maç; Ekim-Aralık 2012) ardından Avrupa kupalarının grup aşamalarında üst üste dört maçta gol atan ikinci oyuncu oldu.

YENİLMEZLİK SERİSİ SÜRÜYOR!

Galatasaray, maç fazlasıyla UEFA Avrupa Ligi’nde 10 puanla 1. sıraya yükseldi. Sarı kırmızılılar, bu zaferle birlikte yenilmezlik serisini sürdürdü.