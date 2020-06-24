Yunus Akgün ve Fatih Terim'in eski takımı Fiorentina iddiası

Bu sezon ligin ikinci yarısında iyi bir ritim yakalayıp 7 maçta 7 galibiyet alan fakat pandemi sonrası yeniden başlayan ligde üst üste puan kayıpları yaşayan Galatasaray'da ayrılıklar kapıda...
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