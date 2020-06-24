Yunus Akgün ve Fatih Terim'in eski takımı Fiorentina iddiası

Bu sezon ligin ikinci yarısında iyi bir ritim yakalayıp 7 maçta 7 galibiyet alan fakat pandemi sonrası yeniden başlayan ligde üst üste puan kayıpları yaşayan Galatasaray'da ayrılıklar kapıda...

Kimse bunu beklemiyordu

Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK karşılaşmalarında alınan kötü sonuçlar sonrası şampiyonluk mücadelesinde ağır yara alan Galatasaray'da 2020-2021 sezonun çalışmaları şimdiden başladı.

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın genç futbolcusu Yunus Akgün için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Sözleşmesi biten oyuncularla yollarını ayıracak olan Galatasaray, FFP kuralları gereği bu sezon da sattığı kadar oyuncu transferi gerçekleştirebilecek.

İtalyan basını, 20 yaşındaki hücum oyuncusu için Serie A takımları Cagliari ve Parma'nın ciddi olarak devreye girdiğini iddia etti.

Oyuncu için teklif yapmaya hazırlanan diğer iki kulübün ise Fiorentina ve Verona olduğu aktarıldı.

Fatih Terim'in ilk kez 5 Ağustos 2018 yılın Akhisarspor'a karşı oynanan Süper Kupa finalinde görev verdiği Yunus Akgün, İtalya'ya transfer olmak için hazır.