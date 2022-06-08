Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu ortalıklığı taraftarı mest etti! Bu detay 6-0'lık maçın önüne geçmeyi başardı...

A Milli Takım, Uluslar C Ligi Grup 1'de Litvanya'yı deplasmanda 6-0'lık skorla mağlup etti. Milli Takım'ın golleri Doğukan Sinik, Serdar Dursun, Yunus Akgün ve Halil Dervişoğlu'ndan geldi.

Milli Takım formasıyla ilk golünü Litvanya deplasmanında atan Yunus Akgün, karşılaşmas sonrası konuştu. Galatasaray taraftarı ise Kerem Aktürkoğlu ile Yunus Akgün'ün uyumuyla adeta mest oldu. Kerem'in asistiyle gelen Yunus'un golü Galatasaray taraftarına gelecek seneden sinyaller verdi.

"GALATASARAYLILAR ŞU ANDA ÇOK MUTLUDUR"

Genç yıldız açıklamasında, "Kazandığımız için mutluyuz. Direkt önümüze bakacağız çünkü 6'da 6 yaparak B Ligi'ne yükselmek istiyoruz. Hak ettiğimiz yer burası değil." dedi.

Yunus sözlerini, "İlk maçımda asistimi yapmıştım bu maçta da golü atmak nasip oldu. Galatasaraylılar şu anda çok mutludur asist Kerem, gol ben. Bugün A Milli Takım formasıyla gol atarak çocukluk hayalimi gerçekleştirdim. Bu geceyi unutmayacağım" şeklinde konuştu.



