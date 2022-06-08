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  4. Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu ortalıklığı taraftarı mest etti! Bu detay 6-0'lık maçın önüne geçmeyi başardı...

Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu ortalıklığı taraftarı mest etti! Bu detay 6-0'lık maçın önüne geçmeyi başardı...

08.06.2022 00:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takım'da, Litvanya deplasmanında takımın 5. golünü atan Yunus Akgün maçın ardından açıklamalarda bulundu. Kerem Aktürkoğlu'nun asistiyle kariyerinin ilk milli takım golünü atan Yunus Akgün sosyal medyada gündem oldu. Gelecek sezon Galatasaray'ın olası kanat oyuncuları arasında yer alan bu ikilinin uyumuyla gelen gol sarı-kırmızılı taraftarları bir hayli keyiflendirdi.

Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu ortalıklığı taraftarı mest etti! Bu detay 6-0'lık maçın önüne geçmeyi başardı...
Yunus Akgün

Yunus Akgün

TR Türkiye
Yaş: 22 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
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A Milli Takım, Uluslar C Ligi Grup 1'de Litvanya'yı deplasmanda 6-0'lık skorla mağlup etti. Milli Takım'ın golleri Doğukan Sinik, Serdar Dursun, Yunus Akgün ve Halil Dervişoğlu'ndan geldi.

Milli Takım formasıyla ilk golünü Litvanya deplasmanında atan Yunus Akgün, karşılaşmas sonrası konuştu. Galatasaray taraftarı ise Kerem Aktürkoğlu ile Yunus Akgün'ün uyumuyla adeta mest oldu. Kerem'in asistiyle gelen Yunus'un golü Galatasaray taraftarına gelecek seneden sinyaller verdi.

"GALATASARAYLILAR ŞU ANDA ÇOK MUTLUDUR"

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Genç yıldız açıklamasında, "Kazandığımız için mutluyuz. Direkt önümüze bakacağız çünkü 6'da 6 yaparak B Ligi'ne yükselmek istiyoruz. Hak ettiğimiz yer burası değil." dedi.

Yunus sözlerini, "İlk maçımda asistimi yapmıştım bu maçta da golü atmak nasip oldu. Galatasaraylılar şu anda çok mutludur asist Kerem, gol ben. Bugün A Milli Takım formasıyla gol atarak çocukluk hayalimi gerçekleştirdim. Bu geceyi unutmayacağım" şeklinde konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Kerem Aktürkoğlu Türkiye Milli Futbol Takımı
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