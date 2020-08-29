MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yunus Bülbül'den şoke eden iddia! 'Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü'

Yunus Bülbül'den şoke eden iddia! 'Müslüm Gürses'i Muhterem Nur öldürdü'

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2020 12:04 | Son Güncelleme

KKTC'de özel bir kanalda bir programa katılan Yunus Bülbül, Müslüm Gürses'in, eşi Muhterem Nur tarafından öldürüldüğünü ileri sürdü. Bülbül'e ilk tepki program sunucusundan geldi.

KKTC'de yayın yapan bir TV programına konuk olan ünlü müzisyen, oyuncu Yunus Bülbül, “Gürses-Nur aşkının derinliğinden” bahsedilmesi üzerine “Müslüm Gürses’i öldüren de Muhterem Nur'dur” ifadelerini kullandı.

Bülbül, program sunucusunun 'Gürses-Nur aşkı' üzerine sorduğu soru üzerine, "İlk kez açıklıyorum; Müslüm Gürses’i öldüren de Muhterem Nur'dur" dedi.
8553bec65eb43cefd2bbfc6a2e577ddb

PROGAM SUNUCUSUNDAN UYARI

Progam suncusu Fahriye Özay da Bülbül'ün sözlerine tepki gösterdi. Özay, Bülbül'ü, "Lütfen böyle konuşmayalım, bunları konuşmayalım" diyerek uyardı. Gürses'in yakın arkadaşı Yunus Bülbül de sözünü tamamlaması gerektiğini, ilk defa böyle bir açıklama yaptığını belirterek, "Neyse boş ver. Ama biz Müslüm Baba ölmeden önce Londra'ya gittik. Londra'dan sonra eve geldik. 'Ne oldu abla Müslüm Baba'ya?' dedim. Hastaneye götürdük, hiçbir şeyi yoktu. Yemin ediyorum" dedi.

77cef5a2e6da0785cb4a868dd9deb7c3

Öte yandan Müslüm Gürses hayranları sanatçı Bülbül'e sosyal medyadan tepki gösterdi. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Karadeniz'de sıcak dakikalar! Rus uçakları peş peşe kalktıKaradeniz'de sıcak dakikalar! Rus uçakları peş peşe kalktı
Bir peçe açıklaması daha! 'Peçe takıyoruz'Bir peçe açıklaması daha! 'Peçe takıyoruz'
Yeni Kuaförüm Sensin'in yeni sunucusu merak konusu olduYeni Kuaförüm Sensin'in yeni sunucusu merak konusu oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Elon Musk, Neuralink projesini tanıttı
Elon Musk, Neuralink projesini tanıttı
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
'Olay korkunç boyutta, hastaneler tıklım tıklım'
'Olay korkunç boyutta, hastaneler tıklım tıklım'
Bakan Soylu'nun ardından bir tepki de Ahmet Hakan'dan
Bakan Soylu'nun ardından bir tepki de Ahmet Hakan'dan
Karadeniz'de sıcak dakikalar! Rus uçakları peş peşe kalktı
Karadeniz'de sıcak dakikalar! Rus uçakları peş peşe kalktı
Hamile mi? 'Evlilik dışı bir çocuk...'
Hamile mi? 'Evlilik dışı bir çocuk...'
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Son hali olay oldu! Ünlü popçuyla evleniyor
Son hali olay oldu! Ünlü popçuyla evleniyor
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Bir aşk iddiası daha! O isimle görüntülendi
Bir aşk iddiası daha! O isimle görüntülendi
Eşini ifşa etti! 'Sen yat göbeğinle...'
Eşini ifşa etti! 'Sen yat göbeğinle...'
Okuyucu Yorumları 6 yorum
yunus bülbül huzur bozma
ölmüşlerden ne istiyorsunuz bunaklar
beyni sulanmış tipe bak....
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatma Girik kimdir? Fatma Girik sağlık durumu nasıl? Fatma Girik öldü mü sorularına açıklama geldi!
Fatma Girik kimdir? Fatma Girik sağlık durumu nasıl? Fatma Girik öldü mü sorularına açıklama geldi!
Jennifer Lopez: Hayal kırıklığına uğradık ama pes etmedik
Sevgilisiyle kendisinin toplam serveti 700 milyon dolar! Bakın ne alıyorlar
Bella Hadid tarzıyla dikkat çekti! Göğüs detayı
Sokak tarzı! 'Göğüslerini bantladı'
Kaya Çilingiroğlu'dan peçe açıklaması! 'Zehra korkuyordu'
Bir peçe açıklaması daha! 'Peçe takıyoruz'
Bensu Soral ameliyat sonrası paylaştı, yaralarını gösterdi
Ameliyat sonrası yaralarını gösterdi
Brad Pitt'in yeni sevgilisi Nicole Poturalski Angelina Jolie’yi gerdi
Genç sevgilinin varlığı eski eşi gerdi!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.