Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkmıştı! Reynmen yeniden test yaptıracak

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumunda (ATK) kan, saç, idrar ve tırnak örnekleri alınan ünlü şarkıcı Reynmen'in uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı. Reynmen yeniden test yaptıracağını açıkladı.

Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkmıştı! Reynmen yeniden test yaptıracak
Öznur Yaslı İkier

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumu'nda kan, saç, idrar ve tırnak örnekleri alınan 5 şüpheliyle ilgili rapor hazırlandı. Raporda, 4 şüphelinin uyuşturucu testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Reymen adıyla tanınan sosyal medya ünlüsü ve şarkıcı Yusuf Aktaş, rapçi Emirhan Çakal, Mert Eren Bülbül ve Ahmet Can Dündar'ın uyuşturucu testi sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi.

Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkmıştı! Reynmen yeniden test yaptıracak 1

Reynmen test sonucunun pozitif çıkmasının ardından ilk açıklamasını yaptı ve yeniden test yaptıracağını açıkladı. Reynmen'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle;

''Tarafımıza bildirilen test sonucu ile ilgili olarak hukuki haklarımızı kullanarak yeniden ve doğrulayıcı analiz talebinde bulunduk.

Bilimsel yöntemlerle yapılacak bağımsız ve doğrulayıcı incelemeler neticesinde gerçeğin ortaya çıkacağına olan güvenimiz tamdır.

Sürecin sağlıklı yürütülmesi adına resmi makamların değerlendirmesini bekliyoruz. Lütfen etkileşim için yapılan asılsız haberlere ve sahiplerine itibar etmeyiniz.''

Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkmıştı! Reynmen yeniden test yaptıracak 2

