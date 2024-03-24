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Yunus Emre'nin Aleyna'ya hareketleri gündemdeydi! Beria Özden eşini sildi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
24.03.2024 08:11
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Aleyna ve Yunus Emre'nin samimi görüntüleri sık sık gündeme geliyor. "Aleyna'dan uzak dur" diyen eş Beria Özden bu duruma dayanamadı. Kısa süre önce bebeğini kaybeden Yunus Emre'nin eşi kocasını sosyal medyada sildi.

Yunus Emre'nin Aleyna'ya hareketleri gündemdeydi! Beria Özden eşini sildi

Survivor 2024'te Aleyna ve Yunus Emre'nin samimi halleri gündemden düşmüyor. Öyle ki Yunus Emre'nin eşi Beria Özden bu durumdan rahatsız olmuş ve kocasına "Aleyna'dan uzak dur" demişti.

Ancak Yunus Emre bu uyarılara pek kulak asmadı. Yunus Emre eleme potasına giren Aleyna'ya konseyde oldukça samimi davrandı. Dalga geçti, omzuna dokundu, desteğini esirgemedi. Bu durum eşini ise kızdırdı.

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Beria Özden, Yunus Emre ve Aleyna samimiyetinin öne çıktığı yeni bölüm sonrasında profilinden hem eşi ile olan fotoğrafını hem de eşinin baş harflerini kaldırdı.

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Beria Özden'in Instagram profilinde eşi Yunus Emre'nin baş harfleri yazıyordu, Özden o yazıyı da sildi.

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