Yunus Emre ve Ogeday birbirine girdi! Acun Ilıcalı "Sonunu getiremeyeceksin gibi duruyor" diyerek diskalifiye mesajı verdi

Survivor All Star 2024'te Hilmi Cem, Atakan ve Sema'nın gelişiyle heyecan daha da arttı. Zorlu yarışmada Yunus Emre yarışırken Ogeday ile gerildi. Ogeday'ın yarışan Yunus Emre'ye "Ağlama oyna" demesi gerilimi arttırdı.

Yunus Emre Ogeday'ın yolunu kestiğini düşünürken gerilim kavgaya döndü. Sert ifadelerle birbirlerine giren iki ismi Atakan ayırmaya çalışırken parkur yine kavga ile bölündü.

ACUN ILICALI SERT ÇIKTI

Atakan Yunus Emre'ye "Bunların oyunlarına gelmeyeceksin diskalifiye mi olmak istiyorsun" diyerek arkadaşına destek oldu. Konseyde ise Acun Ilıcalı Yunus Emre'ye sert çıktı.

YUNUS EMRE DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Ilıcalı "Bir insan bir insanla problemliyse bu dünyanın en normal olayıdır, iki insansa olabilir diyebilirim, 3 insanla ile ya adama bir şey mi var derim. 4. ile problemliyse problem bu adamda derim, 5. ile problemliyse kafası gitmiş derim 6. ile problemliyse ümitsiz vaka derim" ifadelerini kullandı.



Acun Ilıcalı "Kırmızı takımda görünen tek bir problem var o da Yunus Emre. Her gün bir olaylar sonunu getiremeyeceksin gibi duruyor" dedi.







