Fiyatı 5 bin 130 TL'ye düştü! Çok satan Ultenic D5s Pro Vacuum & Mop Robot Süpürge indirime girdi

Gün içinde koşuşturma içinde olan herkes ev temizliği için yeterince zaman ayıramayabilir. Ancak şimdilerde temizlikle ilgili kabuslarınıza son verecek bir teknoloji var: robot süpürgeler! Evdeki en zorlu temizlik görevlerini üstlenen ve size zamandan tasarruf ettiren bu akıllı cihaz, evinizin her köşesini mükemmel bir şekilde temizlerken sizin daha önemli işlere odaklanmanıza olanak sağlıyor. En çok tercih edilen robot süpürge modellerinden biri olan, yalnızca geçen ay Amazon'da 100 adetten fazla satılan Ultenic D5s Pro Vacuum & Mop Robot Süpürge, şimdi indirimli fiyatlarla sizleri bekliyor. 3000Pa emiş gücü, akıllı kontrol özellikleri, WiFi bağlantısı ve sesli komut desteği ile size tam bir temizlik deneyimi sunan bu cihaza bir şans vermeye ne dersiniz? Detaylar, yazımızda!

Çok satanlarda birinci sırada: Ultenic D5s Pro Vacuum & Mop Robot Süpürge, 3000Pa, Siyah

Öne çıkan özellikleri

2'si 1 Arada Süpürme ve Silme: Lekesiz parlaklığı ortaya çıkarmak için zeminlerinizi tek seferde basit ve verimli şekilde süpürür ve siler. Farklı temizlik ihtiyaçlarınızı karşılamak için size su hazneli 2'si 1 arada çöp haznesi ve ekstra büyük 500 ml'lik çöp haznesi sunar.

Güçlü Vakum ve Uzun Ömürlü Pil: Maksimum 3000Pa güçlü emiş gücü ile robot süpürge, kahve çekirdeklerini kaldırmaya, çatlaklara gizlenmiş ve halıya gömülü toz, kir ve kalıntıları kolayca almaya yeterlidir. Evcil hayvanları ve çocukları olan aileler için idealdir.

Akıllı Navigasyon Sistemi: Akıllı Navigasyon Sistemi 2.0 ile donatılmış olarak evinizin haritasını çıkarır ve haritaları doğru bir şekilde oluşturur, bu da daha az gözden kaçan nokta ile kapsamlı kapsama için temizlik yolunu planlama verimliliğini artırır. 3 temizleme moduyla iyice temizler; günlük temizlik işini kolaylıkla halletmek için kenar temizleme, nokta temizleme, otomatik temizleme.

Halı Algılama Teknolojisi: Robot süpürge halıları ve kilimleri algıladığında, halı lifleri arasına gizlenmiş döküntüleri, evcil hayvan tüylerini ve diğer toz parçacıklarını toplamak için emiş gücünü akıllıca maksimum 3000Pa'ya çıkarır.

Sınırsız Akıllı Uygulama Kontrolü: Evinizi istediğiniz zaman, uzaktayken bile temizleyin. Ultenic uygulaması ile her yerde ve her zaman kontrol edilebilir. Temizleme planından temizleme alanlarına kadar, parmaklarınızın ucunda tam kontrol.

Girişe Yasak Bölgeler: Yasak bölgeleri sınır şeritleriyle ayarlayabilirsiniz. Yerleşik sensör, robot elektrikli süpürgenin yalnızca istediğiniz alanları temizlemesini sağlamak için sınır şeritlerini algılar.

Ultra İnce Gövde: 7,28 cm ince gövdesi, temizlik robotunun yatakların, sandalyelerin ve diğer tüm mobilyaların altına kolayca erişmesini, temizlenmesi zor olan her köşeyi temizlemesini ve evinizin düzenli kalmasını sağlar.

Otomatik Şarj: Temizliği tamamladığında veya pili azaldığında, robot süpürge kendini şarj etmek için otomatik olarak şarj standına geri döner ve tam şarjdan sonra temizliğe kaldığı yerden devam eder.

Alexa / Google Home Desteği: Alexa ve Google asistan ile uyumlu olup sesli komutlar ile temizliğe başlamanızı sağlar. Alexa / OK Google, D5s Pro'yu çalıştır.

Kutu içeriğinde neler var?

Robot Süpürge

Temizleme Fırçası

Uzaktan Kumanda

Şarj İstasyonu

Ekstra Yan Fırça 2 & HEPA Filtre Seti

Sınır Şeridi

Kullanım Kılavuzu

Güç Adaptörü

Ekstra 2'si 1 Arada Su Depolu Çöp Haznesi

Paspas Bezi

Kullanıcılar ne diyor?

"Çok iyi çekim gücü var, halıya geldiğinde otomatik olarak çekim gücü artıyor, haritalama mükemmel."

"Çocuklu veya evcil hayvanları olan herhangi bir aileye bir nimet. Köpek kıllarını çok iyi temizler. Evde olmadığımda bile onu temizlemesi ayarlayabilmem harika, kullanımı kolay."

"Harika bir ürün."

Bu içerik 7 Şubat 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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