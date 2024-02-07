HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Fiyatı 5 bin 130 TL'ye düştü! Çok satan Ultenic D5s Pro Vacuum & Mop Robot Süpürge indirime girdi

Fiyatı 5 bin 130 TL'ye düştü! Çok satan Ultenic D5s Pro Vacuum & Mop Robot Süpürge indirime girdi

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
07.02.2024 12:37 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yılların en gözde elektronik ürünlerinden robot süpürgeler, temizliğe vakit ayıramayanların favorisi! Temizliği dert olmaktan çıkaran bu yeni nesil cihazları bir kez kullanan adeta bağımlısı oluyor. Siz de "Zamanım bana kalsın ama evim de tertemiz olsun!" diyorsanız, yapmanız gereken belli, kaliteli robot süpürge satın almak! "Hangi modeli almam gerek?" diye de düşünüyorsanız, çok satan Ultenic D5s Pro Vacuum & Mop Robot Süpürge'nin bugüne özel indirimde olduğunu söyleyelim. İşte detaylar!

Fiyatı 5 bin 130 TL'ye düştü! Çok satan Ultenic D5s Pro Vacuum & Mop Robot Süpürge indirime girdi

Gün içinde koşuşturma içinde olan herkes ev temizliği için yeterince zaman ayıramayabilir. Ancak şimdilerde temizlikle ilgili kabuslarınıza son verecek bir teknoloji var: robot süpürgeler! Evdeki en zorlu temizlik görevlerini üstlenen ve size zamandan tasarruf ettiren bu akıllı cihaz, evinizin her köşesini mükemmel bir şekilde temizlerken sizin daha önemli işlere odaklanmanıza olanak sağlıyor. En çok tercih edilen robot süpürge modellerinden biri olan, yalnızca geçen ay Amazon'da 100 adetten fazla satılan Ultenic D5s Pro Vacuum & Mop Robot Süpürge, şimdi indirimli fiyatlarla sizleri bekliyor. 3000Pa emiş gücü, akıllı kontrol özellikleri, WiFi bağlantısı ve sesli komut desteği ile size tam bir temizlik deneyimi sunan bu cihaza bir şans vermeye ne dersiniz? Detaylar, yazımızda!

Çok satanlarda birinci sırada: Ultenic D5s Pro Vacuum & Mop Robot Süpürge, 3000Pa, Siyah

Adsız tasarım - 2024-02-07T121212.849

Öne çıkan özellikleri

  • 2'si 1 Arada Süpürme ve Silme: Lekesiz parlaklığı ortaya çıkarmak için zeminlerinizi tek seferde basit ve verimli şekilde süpürür ve siler. Farklı temizlik ihtiyaçlarınızı karşılamak için size su hazneli 2'si 1 arada çöp haznesi ve ekstra büyük 500 ml'lik çöp haznesi sunar.

  • Güçlü Vakum ve Uzun Ömürlü Pil: Maksimum 3000Pa güçlü emiş gücü ile robot süpürge, kahve çekirdeklerini kaldırmaya, çatlaklara gizlenmiş ve halıya gömülü toz, kir ve kalıntıları kolayca almaya yeterlidir. Evcil hayvanları ve çocukları olan aileler için idealdir.

  • Akıllı Navigasyon Sistemi: Akıllı Navigasyon Sistemi 2.0 ile donatılmış olarak evinizin haritasını çıkarır ve haritaları doğru bir şekilde oluşturur, bu da daha az gözden kaçan nokta ile kapsamlı kapsama için temizlik yolunu planlama verimliliğini artırır. 3 temizleme moduyla iyice temizler; günlük temizlik işini kolaylıkla halletmek için kenar temizleme, nokta temizleme, otomatik temizleme.

  • Halı Algılama Teknolojisi: Robot süpürge halıları ve kilimleri algıladığında, halı lifleri arasına gizlenmiş döküntüleri, evcil hayvan tüylerini ve diğer toz parçacıklarını toplamak için emiş gücünü akıllıca maksimum 3000Pa'ya çıkarır.

  • Sınırsız Akıllı Uygulama Kontrolü: Evinizi istediğiniz zaman, uzaktayken bile temizleyin. Ultenic uygulaması ile her yerde ve her zaman kontrol edilebilir. Temizleme planından temizleme alanlarına kadar, parmaklarınızın ucunda tam kontrol.

  • Girişe Yasak Bölgeler: Yasak bölgeleri sınır şeritleriyle ayarlayabilirsiniz. Yerleşik sensör, robot elektrikli süpürgenin yalnızca istediğiniz alanları temizlemesini sağlamak için sınır şeritlerini algılar.

  • Ultra İnce Gövde: 7,28 cm ince gövdesi, temizlik robotunun yatakların, sandalyelerin ve diğer tüm mobilyaların altına kolayca erişmesini, temizlenmesi zor olan her köşeyi temizlemesini ve evinizin düzenli kalmasını sağlar.

  • Otomatik Şarj: Temizliği tamamladığında veya pili azaldığında, robot süpürge kendini şarj etmek için otomatik olarak şarj standına geri döner ve tam şarjdan sonra temizliğe kaldığı yerden devam eder.

  • Alexa / Google Home Desteği: Alexa ve Google asistan ile uyumlu olup sesli komutlar ile temizliğe başlamanızı sağlar. Alexa / OK Google, D5s Pro'yu çalıştır.

Kutu içeriğinde neler var?

  • Robot Süpürge
  • Temizleme Fırçası
  • Uzaktan Kumanda
  • Şarj İstasyonu
  • Ekstra Yan Fırça 2 & HEPA Filtre Seti
  • Sınır Şeridi
  • Kullanım Kılavuzu
  • Güç Adaptörü
  • Ekstra 2'si 1 Arada Su Depolu Çöp Haznesi
  • Paspas Bezi

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok iyi çekim gücü var, halıya geldiğinde otomatik olarak çekim gücü artıyor, haritalama mükemmel."

  • "Çocuklu veya evcil hayvanları olan herhangi bir aileye bir nimet. Köpek kıllarını çok iyi temizler. Evde olmadığımda bile onu temizlemesi ayarlayabilmem harika, kullanımı kolay."

  • "Harika bir ürün."
Ürünü İncele

Bu içerik 7 Şubat 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Columbia, Merrell, Adidas, Puma... Outdoor ve spor giyimin en sevilen markaları indirimde

Columbia, Merrell, Adidas, Puma... Outdoor ve spor giyimin en sevilen markaları indirimde

 Camper'ın en ikonik modeli, çok satanlarda birinci...

Camper'ın en ikonik modeli, çok satanlarda birinci...

Büyük Columbia indirimi devam ediyor! Bot, polar, mont...

Büyük Columbia indirimi devam ediyor! Bot, polar, mont...

 Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

 O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, şimdi almanın tam zamanı

O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, şimdi almanın tam zamanı

 Ünlü markaların boxer setlerinde kaçırılmayacak indirimler başladı

Ünlü markaların boxer setlerinde kaçırılmayacak indirimler başladı

 Her adımda konfor sunan Camper bottaki fırsatı kaçırmayın

Her adımda konfor sunan Camper bottaki fırsatı kaçırmayın

 Çok satanlarda birinci! Adidas montta kaçırılmayacak fırsat

Çok satanlarda birinci! Adidas montta kaçırılmayacak fırsat

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
robot süpürge akıllı robot süpürge robot süpürge tavsiye
İş birliği İçerikleri
Ünlü markaların boxer setlerinde kaçırılmayacak indirimler başladı

Ünlü markaların boxer setlerinde kaçırılmayacak indirimler başladı

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Camper'ın en ikonik modeli, çok satanlarda birinci...

Camper'ın en ikonik modeli, çok satanlarda birinci...

Seyahatlerinizin vazgeçilmezi olacak! %40 indirimi kaçırmayın

Seyahatlerinizin vazgeçilmezi olacak! %40 indirimi kaçırmayın

Çok satanlarda birinci! Adidas montta kaçırılmayacak fırsat

Çok satanlarda birinci! Adidas montta kaçırılmayacak fırsat

Saç, sakal, yüz; hepsi için tek cihaz! Philips erkek bakım seti indirimde

Saç, sakal, yüz; hepsi için tek cihaz! Philips erkek bakım seti indirimde

Tümünü Gör
Saç, sakal, yüz; hepsi için tek cihaz! Philips erkek bakım seti indirimde

Saç, sakal, yüz; hepsi için tek cihaz! Philips erkek bakım seti indirimde

Çok satanlarda birinci, kullanıcılarının favorisi! "İyi ki aldım!" diyeceksiniz...

Çok satanlarda birinci, kullanıcılarının favorisi! "İyi ki aldım!" diyeceksiniz...

Her adımda konfor sunan Camper bottaki fırsatı kaçırmayın

Her adımda konfor sunan Camper bottaki fırsatı kaçırmayın

Kaliteli ve uygun fiyatlı! İndirimdeki boxer setine bakmadan geçmeyin

Kaliteli ve uygun fiyatlı! İndirimdeki boxer setine bakmadan geçmeyin

Kullanıcıların favorisi, tasarım ödüllü Cosori airfryer indirimde

Kullanıcıların favorisi, tasarım ödüllü Cosori airfryer indirimde

Columbia, Merrell, Adidas, Puma... Outdoor ve spor giyimin en sevilen markaları indirimde

Columbia, Merrell, Adidas, Puma... Outdoor ve spor giyimin en sevilen markaları indirimde

Tümünü Gör
Columbia, Merrell, Adidas, Puma... Outdoor ve spor giyimin en sevilen markaları indirimde

Columbia, Merrell, Adidas, Puma... Outdoor ve spor giyimin en sevilen markaları indirimde

Philips Avent, Prima, Chicco... Anne ve bebek ürünlerinde fırsatlar

Philips Avent, Prima, Chicco... Anne ve bebek ürünlerinde fırsatlar

BİM'e airfryer ve robot süpürge geliyor! Aktüel Kataloğu indirimli ürünleri burada

BİM'e airfryer ve robot süpürge geliyor! Aktüel Kataloğu indirimli ürünleri burada

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

Kombinlerinizin havasını yükseltecek kemerler indirimde

Kombinlerinizin havasını yükseltecek kemerler indirimde

Saçlarınızı kuruturken şekillendirin! Arzum Volume Pro indirimde

Saçlarınızı kuruturken şekillendirin! Arzum Volume Pro indirimde

Tümünü Gör
Benzer En Yeniler İçerikleri
Ünlü markaların boxer setlerinde kaçırılmayacak indirimler başladı

Ünlü markaların boxer setlerinde kaçırılmayacak indirimler başladı

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Camper'ın en ikonik modeli, çok satanlarda birinci...

Camper'ın en ikonik modeli, çok satanlarda birinci...

Seyahatlerinizin vazgeçilmezi olacak! %40 indirimi kaçırmayın

Seyahatlerinizin vazgeçilmezi olacak! %40 indirimi kaçırmayın

Çok satanlarda birinci! Adidas montta kaçırılmayacak fırsat

Çok satanlarda birinci! Adidas montta kaçırılmayacak fırsat

Saç, sakal, yüz; hepsi için tek cihaz! Philips erkek bakım seti indirimde

Saç, sakal, yüz; hepsi için tek cihaz! Philips erkek bakım seti indirimde

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Herkesin kazandığı bir yarış StartGate Global Game Jam’24

Herkesin kazandığı bir yarış StartGate Global Game Jam’24

Fiyatı 2 bin 199 TL'ye düştü! Philips 15'i 1 Arada Erkek Bakım Seti indirime girdi

Saç, sakal, yüz; hepsi için tek cihaz! Philips erkek bakım seti indirimde

Kas ağrılarına son! Çok satan o masaj aleti Günün Fırsatları kapsamında indirime girdi

Çok satanlarda birinci, kullanıcılarının favorisi! "İyi ki aldım!" diyeceksiniz...

Dünya'ya dönüşü bir kez daha ertelendi! Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'dan yeni mesaj

Space X bir kez daha erteledi! Alper Gezeravcı'dan Dünya'ya dönüş mesajı

Facebook 20 yaşında: Yurt odasında kuruldu, şimdi dünyanın en çok kullanılan sosyal ağları arasında!

Yurt odasında kuruldu, dünyanın en çok kullanılan ağları arasında!

Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'na veda etti! "Bu bir hikayenin başlangıç noktasıydı"

Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'na veda etti! "Bu bir hikayenin başlangıç noktasıydı"

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.