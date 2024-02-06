HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modelinde büyük fırsat

Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modelinde büyük fırsat

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
06.02.2024 16:02 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayakkabı dünyasında çığır açan tasarımlarıyla ünlü Camper'ın en ikonik modelinde kısa süreliğine kaçırılmayacak bir indirim başladı. Ayak sağlığını ön planda tutan ve hakiki deriden üretilen Camper Pelotas Ariel Erkek Oxford Bağcıklı Ayakkabı 1800 TL indirimle sizleri bekliyor. İşte detaylar!

Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modelinde büyük fırsat

Moda dünyasında adeta bir fenomen haline gelen Camper'ın en ikonik ve klasik modeli olan Pelotas Ariel Oxford bağcıklı ayakkabı, tarzınızı yükseltirken aynı zamanda konforlu adımlar atmanızı sağlıyor. Hakiki deri materyaliyle öne çıkan ve ayak sağlığını ön planda tutan bu model, stil sahibi herkesin beğenisini kazanıyor.
Eğer ayakkabıda şıklık, konfor ve kaliteyi bir arada arıyorsanız Camper'ın bu modeli tam size göre! Kısa süreliğine indirimde olan ayakkabı ile tarzınızı yükseltmeye hazır mısınız?

Hakiki deri, klasik ve şık: Camper Pelotas Ariel Erkek Oxford Bağcıklı Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-02-06T150803.069

Oxford tarzı bağcıklı tasarımıyla klasik ve şık bir görünüm sunan Camper Pelotas Ariel Ayakkabı deri materyale sahip olmasıyla öne çıkıyor. Yüksek kaliteli süet deri iç astarı da ayaklarınızın ayakkabı içinde konforlu olmasını sağlıyor. Podoform iç tabanlığı ayak anatomisine uygun şekilde ayaklarınızı destekleyip rahatlatıyor. Kauçuk dış tabanı ise ayaklarınızın yere daha sağlam basmasına yardımcı oluyor. Ayak parmaklarınızın rahat hareket etmesini sağlayan geniş ve ferah bir burun yapısıyla her adımda rahatlığı hissedebiliyorsunuz. Camper'in kaliteli ve özenli üretim anlayışıyla üretilen bu ayakkabı bir kez giyen herkesin vazgeçilmezi oluyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Yıllardır Camper giyerim. Özellikle Pelotas modeli en revaçta olan ve hiç indirime girmeyen modelidir. Ayakkabıyı anlatmaya gerek yok bilen bilir. İçi dışı deri, tabanı rahat sağlam taş gibi ayakkabıdır. Yıllarca giyersiniz. Son yıllarda gelen ayakkabılar Portekiz üretimi ve işçiliği gerçekten çok kaliteli. Çin Tayvan falan değil. Gerçekten kaliteli üretilmiş bir ayakkabı. Bu kahverengi rengi de çok şık özellikle kanvas tarzı pantolon ile çok güzel duruyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Son olarak Amazon’a teşekkürler, öyle bir indirim yaptı ki piyasa fiyatının yarısından bile aşağı fiyata aldım. Hatta fiyatı görünce inanamadım, 2 adet satın aldım yedekli olsun, yıllarca kullanırım."

  • "Her zamanki Camper kalitesi, hızlı teslimat, güzel paketleme."

  • "Tam numaranız neyse onu alın. Ayakkabının her santimi kalite."

  • "Mükemmel kalite."
Ürünü İncele

Siyah rengi de indirimde: Camper Pelotas Ariel Erkek Oxford Bağcıklı Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-02-06T151342.013

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Şık ve rahat, bilen bilir. Camper klasik alınabilecek en rahat ayakkabılardan biri, her şeyin altına gidiyor ve taban çok iyi. Islak zeminlerde dikkatli olmak gerekiyor. Yapısı itibari ile normal tabii, uzun yıllar giyilecek bir ayakkabı eskitemezsin."

  • "Çok güzel. Satıcı çok ilgili ve hızlı teşekkür ediyorum."
Ürünü İncele

Bu içerik 6 Şubat 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Her adımda konfor sunan Camper bottaki fırsatı kaçırmayın

Her adımda konfor sunan Camper bottaki fırsatı kaçırmayın

 Büyük Columbia indirimi devam ediyor! Bot, polar, mont...

Büyük Columbia indirimi devam ediyor! Bot, polar, mont...

 Çok satanlarda birinci! Adidas montta kaçırılmayacak fırsat

Çok satanlarda birinci! Adidas montta kaçırılmayacak fırsat

 Columbia, Merrell, Adidas, Puma... Outdoor ve spor giyimin en sevilen markaları indirimde

Columbia, Merrell, Adidas, Puma... Outdoor ve spor giyimin en sevilen markaları indirimde

 Minimal tasarımıyla vazgeçilmeziniz olacak! Stanley termosta fırsat

Minimal tasarımıyla vazgeçilmeziniz olacak! Stanley termosta fırsat

Seyahatlerinizin vazgeçilmezi olacak! %40 indirimi kaçırmayın

Seyahatlerinizin vazgeçilmezi olacak! %40 indirimi kaçırmayın

 Saç, sakal, yüz; hepsi için tek cihaz! Philips erkek bakım seti indirimde

Saç, sakal, yüz; hepsi için tek cihaz! Philips erkek bakım seti indirimde

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
camper camper ayakkabı camper bot camper erkek ayakkabı
İş birliği İçerikleri
Seyahatlerinizin vazgeçilmezi olacak! %40 indirimi kaçırmayın

Seyahatlerinizin vazgeçilmezi olacak! %40 indirimi kaçırmayın

Çok satanlarda birinci! Adidas montta kaçırılmayacak fırsat

Çok satanlarda birinci! Adidas montta kaçırılmayacak fırsat

Saç, sakal, yüz; hepsi için tek cihaz! Philips erkek bakım seti indirimde

Saç, sakal, yüz; hepsi için tek cihaz! Philips erkek bakım seti indirimde

Çok satanlarda birinci, kullanıcılarının favorisi! "İyi ki aldım!" diyeceksiniz...

Çok satanlarda birinci, kullanıcılarının favorisi! "İyi ki aldım!" diyeceksiniz...

Her adımda konfor sunan Camper bottaki fırsatı kaçırmayın

Her adımda konfor sunan Camper bottaki fırsatı kaçırmayın

Kaliteli ve uygun fiyatlı! İndirimdeki boxer setine bakmadan geçmeyin

Kaliteli ve uygun fiyatlı! İndirimdeki boxer setine bakmadan geçmeyin

Tümünü Gör
Kaliteli ve uygun fiyatlı! İndirimdeki boxer setine bakmadan geçmeyin

Kaliteli ve uygun fiyatlı! İndirimdeki boxer setine bakmadan geçmeyin

Kullanıcıların favorisi, tasarım ödüllü Cosori airfryer indirimde

Kullanıcıların favorisi, tasarım ödüllü Cosori airfryer indirimde

Columbia, Merrell, Adidas, Puma... Outdoor ve spor giyimin en sevilen markaları indirimde

Columbia, Merrell, Adidas, Puma... Outdoor ve spor giyimin en sevilen markaları indirimde

Philips Avent, Prima, Chicco... Anne ve bebek ürünlerinde fırsatlar

Philips Avent, Prima, Chicco... Anne ve bebek ürünlerinde fırsatlar

BİM'e airfryer ve robot süpürge geliyor! Aktüel Kataloğu indirimli ürünleri burada

BİM'e airfryer ve robot süpürge geliyor! Aktüel Kataloğu indirimli ürünleri burada

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

Tümünü Gör
"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

Kombinlerinizin havasını yükseltecek kemerler indirimde

Kombinlerinizin havasını yükseltecek kemerler indirimde

Saçlarınızı kuruturken şekillendirin! Arzum Volume Pro indirimde

Saçlarınızı kuruturken şekillendirin! Arzum Volume Pro indirimde

Outdoor ayakkabı, akıllı saat, kulaklık ve dahası... 1 Şubat A101 Aldın Aldın Kataloğu burada

Outdoor ayakkabı, akıllı saat, kulaklık ve dahası... 1 Şubat A101 Aldın Aldın Kataloğu burada

Sezona damgasını vuran birbirinden havalı UGG modelleri

Sezona damgasını vuran birbirinden havalı UGG modelleri

Kulağınızda yokmuşcasına hafif Jabra Elite10 günün fırsat ürünü

Kulağınızda yokmuşcasına hafif Jabra Elite10 günün fırsat ürünü

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Seyahatlerinizin vazgeçilmezi olacak! %40 indirimi kaçırmayın

Seyahatlerinizin vazgeçilmezi olacak! %40 indirimi kaçırmayın

Çok satanlarda birinci! Adidas montta kaçırılmayacak fırsat

Çok satanlarda birinci! Adidas montta kaçırılmayacak fırsat

Saç, sakal, yüz; hepsi için tek cihaz! Philips erkek bakım seti indirimde

Saç, sakal, yüz; hepsi için tek cihaz! Philips erkek bakım seti indirimde

Çok satanlarda birinci, kullanıcılarının favorisi! "İyi ki aldım!" diyeceksiniz...

Çok satanlarda birinci, kullanıcılarının favorisi! "İyi ki aldım!" diyeceksiniz...

Her adımda konfor sunan Camper bottaki fırsatı kaçırmayın

Her adımda konfor sunan Camper bottaki fırsatı kaçırmayın

Columbia, Merrell, Adidas, Puma... Outdoor ve spor giyimin en sevilen markaları indirimde

Columbia, Merrell, Adidas, Puma... Outdoor ve spor giyimin en sevilen markaları indirimde

Tümünü Gör

Diğer Haberler

SON DAKİKA | Taksici Oğuz Erge’yi öldüren Delil Aysal için istenen ceza belli oldu

Türkiye'nin konuştuğu taksici cinayetinde istenen ceza belli oldu

Kan donduran cinayet: Evinin önünde katletti! Yasak aşk detayı dikkat çekti

Evinin önünde katletti! Yasak aşk detayı dikkat çekti

Çağlayan Adliyesi'nde polise saldırmıştı! Ablasının davasına katılanlar gözaltına alındı

Çağlayan Adliyesi'nde polise saldırmıştı! Ablasının davasına katılanlar gözaltına alındı

Okul bahçesinde dehşet! Çocuğunu almaya gitti, bıçaklı saldırıda öldürüldü

Okulda dehşet! Çocuğunu almaya gitti, bıçaklı saldırıda öldürüldü

Avukat Epözdemir adeta isyan etti! 6 Şubat sonrası verilen yardım sözlerini tekrar hatırlattı: "Canlı yayınlarda artistlik yapıp..."

Avukat Epözdemir adeta isyan etti! "Canlı yayınlarda artistlik yapıp..."

Seyahatlerinizin vazgeçilmezi olacak! Biggdesign Cats Sarı 3'lü Valiz Seti'nde %40 indirim

Seyahatlerinizin vazgeçilmezi olacak! %40 indirimi kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.