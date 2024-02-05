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Columbia, Merrell, Adidas, Puma... Outdoor ve spor giyimin en sevilen markaları indirimde

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
05.02.2024 09:28 | Son Güncelleme:
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Columbia, Adidas, Puma, Under Armour, Merrell gibi en sevilen markaların outdoor ve spor giyim ürünlerine yarı fiyatına sahip olmaya ne dersiniz? Haydi, kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlerle dolu olan bu fırsatı kaçırmayın. İşte sizin için seçtiklerimiz!

Columbia, Merrell, Adidas, Puma... Outdoor ve spor giyimin en sevilen markaları indirimde

Kışı sıcacık geçirmenizi sağlayacak ısı yalıtımlı, su geçirmez outdoor giyim ürünleri, spor tarzınızı yüksek kaliteyle buluşturacak spor giyim ürünleri ve dahası indirime girdi. Bu kışı hem sıcak hem rahat hem de şık bir şekilde geçirmek isteyenlerin yüzünü güldürecek bu indirimleri kaçırmamanızı tavsiye ederiz. %50'ye varan indirimlerle öne çıkan markaları sizin için bir araya getirdik. Gelin birlikte keşfedelim.

1. Columbia kışlık giyim ürünlerinde dev fırsatlar

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Columbia, yüksek kaliteli ve dayanıklı malzemeleri kullanarak çeşitli outdoor aktiviteler için giyim, ayakkabı, çanta, bot ve aksesuarlar üreten bir marka. Dağcılık, trekking, koşu, kayak, balıkçılık ve kamp gibi açık hava etkinlikleri için su geçirmez ve nefes alabilir kumaşlar kullanılarak tasarlanan Columbia ürünleri kullanıcılarına ekstrem hava koşullarında bile rahatlık ve koruma sunmayı hedefliyor. Outdoor sporlarla ilgilenen kişilerin güvenilir ve kaliteli ürün aradıklarında tercih ettikleri markalardan biri olan Columbia'daki indirim fırsatını kaçırmamanızı tavsiye ederiz.

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2. Puma ayakkabılarda, eşofman takımlarında ve dahasında 1000 TL'ye 150 TL indirim

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Dünya çapında yenilikçi ve stil sahibi ürünleriyle tanınan Puma, spor modasından hoşlananların ilk tercih ettiği markalar arasında yer alıyor. Yıllardır spor giyim deyince akla gelen ilk markalardan olan Puma, birbirinden havalı ve performans odaklı ayakkabılarıyla spor modasına yön verdiği kadar sokak modasında da yeni trendlerin ortaya çıkmasını sağlıyor.

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3. Yüksek kaliteyi spor giyimle buluşturan Under Armour ürünlerinde sepette indirim fırsatı

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Sporcuların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla dayanıklı, nefes alabilir ve ter emici özelliklere sahip tasarlanan ürünler üreten Under Armour'un geniş ürün yelpazesi içinde tişörtler, şortlar, taytlar, çoraplar, ayakkabılar ve spor ekipmanları yer alıyor. Ancak markanın en popüler ve sevilen ürünleri arasında ayakkabılar zirvedeki yerini koruyor. Performans sporlarından günlük yaşama kadar geniş bir skalada ultra konforlu ayakkabılarıyla kullanıcılarının beklentilerini karşılayan marka, ürünlerinde nem yönetimi teknolojisi, anti-koku teknolojisi gibi teknolojiler kullanıyor.

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4. Rahatlık ve kalite bir arada! Adidas'ta indirim zamanı

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Spor giyimden ayakkabıya, aksesuardan spor ekipmanlarına pek çok farklı kategoride ürünler sunan Adidas, yüksek kaliteli malzemeler ve son teknolojiler kullanılarak tasarladığı ürünleriyle yediden yetmişe herkesin favorisi! Adidas ürünleri spor performansını artırmak, konfor sağlamak ve yaralanma riskini azaltmak için kullanılan özel taban teknolojileri, hafif ve dayanıklı kumaşları, nefes alabilirlik ve ter emicilik gibi özelliklere sahip materyalleriyle öne çıkıyor. Şık tasarımları, yüksek performansı ve geniş ürün seçenekleriyle spor yapmayı seven ve tarzını spor giyimle ifade etmek isteyen birçok kişi tarafından tercih ediliyor.

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5. Outdoor severlerin tercihi Merrell'da sepette %15 indirim

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Doğa ve outdoor aktiviteleri için ayakkabı, giyim ve aksesuar üreten bir marka olarak karşımıza çıkan Merrell'ın yüksek kaliteli malzemelerden üretilen ayakkabıları, dayanıklı yapısı ve konfor sağlayan teknolojileriyle outdoor severlerin favorileri arasında yer alır. Outdoor aktivitelerine uygun ceketler, pantolonlar, tişörtler, şapkalar ve çantalar da üreten marka yenilikçi teknolojileri kullanarak ürünlerini geliştirir. Örneğin, Vibram taban teknolojisi, üstün kavrama ve dayanıklılık sunarken Gore-Tex membran ise ürünlerin su geçirmezlik ve nefes alabilirlik gibi özelliklere sahip olmasını sağlar.

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6. New Balance ürünlerinde sepette %15 indirim

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Rahatlık, performans ve stilin birleştiği ürünleriyle tanınan New Balance markasının özellikle ayakkabıları çok seviliyor. Ayak sağlığına önem veren teknolojilerle desteklenen ve ayaklara rahatlık ve konfor sağlayan ayakkabılar şık ve fonksiyonel tasarımlarıyla öne çıkıyor. Sporcu performansını destekleyen ürünler sunan ve fonksiyonel kumaşlar kullanan marka ENCAP ve FRESH FOAM gibi kendi orta taban teknolojilerine sahip.

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7. Karrimor ayakkabılardaki indirimleri keşfedin, konfora adım atın

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Karrimor ayakkabılar, çadırlar, sırt çantaları ve diğer outdoor ekipmanlar dayanıklılık, performans ve fonksiyonellik odaklıdır. Karrimor ürünleri, kaliteli malzemelerden üretilir ve zorlu hava koşullarına dayanacak şekilde tasarlanır. Tırmanış ayakkabılarından yürüyüş çantalarına, teknik giysilerden uyku tulumlarına kadar birçok farklı ürünü bulunan geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Karrimor, uzun bir geçmişe ve deneyime sahip olan bir markadır ve doğa tutkunları ve outdoor aktiviteleri sevenler arasında popüler bir tercih haline gelmiştir.

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8. Spor giyimde şıklık arayan beylerin favorisi Jack&Jones ürünlerinde %50'ye varan indirim başladı

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Modern, şık ve rahat erkek giyim ürünleri sunan Jack & Jones kalite, tarz ve yenilikçiliği ön planda tutar. Geniş bir ürün yelpazesine sahip markanın pantolonları, tişörtleri, gömlekleri, ceketleri ve aksesuarları stil sahibi erkekler tarafından sıklıkla tercih edilir. Hem günlük giyim ihtiyaçlarını karşılayacak hem de özel günlerde şık bir görünüm sergileyecek ürünleri bulunan marka, tasarımlarında gençlik ve dinamizm vurgusu yapar. Dünyaca tanınan bir marka olarak geniş bir müşteri kitlesine hitap eden Jack & Jones, kaliteli ve trendi takip eden ürünleriyle erkek modasında önemli sahibi.

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