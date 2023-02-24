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  4. Yunus Günçe Tuğçe Kazaz'ı yerden yere vurdu! "Dinler arası yolculukta..."

Yunus Günçe Tuğçe Kazaz'ı yerden yere vurdu! "Dinler arası yolculukta..."

24.02.2023 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada gündeme dair paylaşımlarıyla adından söz ettiren oyuncu Yunus Günçe son olarak AHBAP'ı hedef alan eski manken Tuğçe Kazaz'ı hedef aldı. Yunus Günçe'nin videosu sosyal medyada gündem oldu.

Tuğçe Kazaz uzun süre sonra ortaya çıktı ve AHBAP'ı hedef aldı. "Devletin yapamadığını AHBAP yaptı deniliyor. Bin tane AHBAP da gelse, bir milyon tane AHBAP da gelse AHBAP bir şey yapmıyor. İnsanlardan para topluyor, yardım topluyor ve onları dağıtıyor. AFAD ile AHBAP'ı karşılaştırmak söz konusu olamaz" açıklamasıyla dikkat çekti.

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"AHBAP sadece insanlardan para topluyor, yardım topluyor fakat onları deprem bölgesine ulaştırmak noktasında devletin koordinasyonu olmadan, devletin organizasyonu olmadan kaos olur" diyen Tuğçe Kazaz'ın sözleri oyuncu Yunus Günçe'yi çıldırttı.

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PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYADA GÜNDEMDE

Yunus Günçe sosyal medyada bir paylaşım yaparak "Zamanında Tuğçe Kazaz dinler arası yolculuk yaptı çok yaptı hem de; gitti geldi gitti geldi gitti geldi... Akşam başka türlüydü sabah başka türlü. Evlendi kocam o tarafta dedi o tarafta çok takılmadı diğer tarafa geçti... Diğer tarafı beğenmedi biraz da bunu deniyeyim dedim olmadı aman başa döneyim bari... Gitti geldi gitti geldi gitti geldi jetlag oldu" dedi.

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