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  4. Cem Yılmaz Nişantaşı'nda görüntülendi! "İyi değilim kardeşim"

Cem Yılmaz Nişantaşı'nda görüntülendi! "İyi değilim kardeşim"

24.02.2023 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem sonrası bağışlarıyla dikkat çeken Cem Yılmaz Nişantaşı'ndaki bir çocuk ve ergen çocuk psikoloğundan çıkarken görüntülendi. Cem Yılmaz, basın mensuplarının, "Nasılsınız?" sorusuna, "İyi değilim kardeşim" demekle yetindi.

Cem Yılmaz Nişantaşı'nda görüntülendi! "İyi değilim kardeşim"

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, büyük yıkımın ardından Hatay Devlet Hastanesi'nde çalışan ve kentte görev yapan diğer hekimlere sağlık malzemesi yardımı sağlamış ve bağışlarda da bulunmuştu.

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Cem Yılmaz, Nişantaşı'ndaki bir çocuk ve ergen çocuk psikoloğundan çıkarken objektiflere yansıdı.

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GERGİN HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Gergin olduğu görülen Yılmaz, gazetecilerin, "Oğlunuz Kemal'in bir rahatsızlığı mı var?" sorusuna, "Yok kardeşim, sağ ol" yanıtını verdi.

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Cem Yılmaz, basın mensuplarının, "Siz nasılsınız?" sorusuna sinirli bir şekilde, "İyi değilim kardeşim" dedi.

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Cem Yılmaz

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