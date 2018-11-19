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Yunus Mallı: Sonuç olmayınca eleştiri normal

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 19.11.2018 19:06 | Son Güncelleme

A Milli Takım futbolcusu Yunus Mallı, "Oyuncu grubu olarak çok üzgünüz. Uluslar Ligi'nde hedeflerimize ulaşamadık. Güzel sonuçlara ihtiyacımız var, sonuç olmayınca eleştiri gelmesi normal" dedi.

Yunus Mallı: Sonuç olmayınca eleştiri normal

A Milli Takım'ın Antalya'da Ukrayna ile oynayacağı özel maç öncesinde teknik direktör Mircea Lucescu ile Yunus Mallı, takımın kamp yaptığı oteldeki basın toplantısında konuştu.

Yunus Mallı, maçlarda iyi sonuç alamayınca eleştiri yapılmasının normal olduğunu dile getirdi. Son maçta mağlup olmak ülke adına kötü olduğunu belirten Mallı, "Oyuncu grubu olarak çok üzgünüz. Uluslar Ligi'nde hedeflerimize ulaşamadık fakat hepimiz kendimizi geliştirmeye çalışmaya devam edeceğiz. Zamanla daha iyi sonuçlar elde edeceğimize inanıyoruz. Güzel sonuçlara ihtiyacımız var sonuç olmayınca eleştiri gelmesi normal" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
yunus malli Türkiye-Ukrayna

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