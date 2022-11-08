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Yürek Çıkmazı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Yürek Çıkmazı konusu ve oyuncu kadrosu

08.11.2022 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yürek Çıkmazı dizisi sezonun yeni dizileri arasında yer alıyor. Birbirinden ünlü oyuncuların yer aldığı Yürek Çıkmazı dizisi dramatik konusuyla dikkat çekiyor. Her hafta salı akşamları TRT 1 ekranlarında yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisi hakkında merak edilenler seyirciler tarafından sorgulanıyor. Peki, Yürek Çıkmazı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Yürek Çıkmazı konusu ve oyuncu kadrosu...

Yürek Çıkmazı dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Yürek Çıkmazı konusu ve oyuncu kadrosu

TRT1'in yeni sezon dizisi olan Yürek Çıkmazı dizisi seyirciyle buluştu. Gold film imzalı dizinin yönetmenliğini Serdar Gözelekli, senaristliğini ise Ayla Hacıoğlu ile Vilmer Özçınar üstlenmiş. Eşi tarafından öldürülen Cennet'in ve çocuklarının hikayesini konu alan Yürek Çıkmazı dizisi hakkındaki detaylar merak konusu oldu. İşte dram türünü ele alan Yürek Çıkmazı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu...

YÜREK ÇIKMAZI KONUSU NEDİR?

Atike Hınçlıer'in Yürek Çıkmazı romanından uyarlanan dizi için TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, "Hayatı boyunca susmuş kadınların sesi olacak" ifadelerini kullandı.

Dramatik hikayesi ile dikkat çeken Yürek Çıkmazı dizisi, kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının duygu yüklü hikayesini ekranlara taşıyacak.

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YÜREK ÇIKMAZI OYUNCULARI KİMLER?

Yürek Çıkmazı oyuncu kadrosu;

Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu, Mesut Akusta, Bihter Dinçel, Dilara Aksüyek, Cemal Toktaş, İlayda Ildır, Erhan Alpay, Aydan Şener, Ertuğrul Postoğlu, Eylül Ersöz, Timur Ölkebaş, Rozet Hubeş, Alp Akar, Özlem Ulukan ve Güler Ökten

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