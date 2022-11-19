Yürek Çıkmazı dizisine o isim dahil oldu!

TRT1 ekranlarında yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisi ilk bölümden büyük bir başarı yakaladı. Konusuyla herkesin dikkatini çeken diziye ünlü oyuncu dahil oldu.

tv100'de yer alan habere göre; Yürek Çıkmazı dizisi her hafta seyircisini artırarak yayın hayatına devam ediyor. Gold Film’in TRT için çektiği dizi toplumun kanayan yarası olan kadına şiddetle ilgili çok etkili bir hikâyeyi seyirciye sunuyor. Serdar Gözelekli’nin yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı.

Kayra Şenocak ilgiyle izlenen dizinin kadrosuna katıldı. Başarılı oyuncu dizide avukat Levent rolüne hayat verecek ve Mesut Akusta’nın hayat verdiği Yılmaz’ın avukatı olacak.

