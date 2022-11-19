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Yürek Çıkmazı dizisine o isim dahil oldu!

19.11.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Yürek Çıkmazı dizisine sürpriz bir isim dahil oluyor. Uzun zamandır ekrandan uzak olan ünlü oyuncu, Yürek Çıkmazı dizisiyle ekranlara dönüyor.

Yürek Çıkmazı dizisine o isim dahil oldu!

TRT1 ekranlarında yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisi ilk bölümden büyük bir başarı yakaladı. Konusuyla herkesin dikkatini çeken diziye ünlü oyuncu dahil oldu.

tv100'de yer alan habere göre; Yürek Çıkmazı dizisi her hafta seyircisini artırarak yayın hayatına devam ediyor. Gold Film’in TRT için çektiği dizi toplumun kanayan yarası olan kadına şiddetle ilgili çok etkili bir hikâyeyi seyirciye sunuyor. Serdar Gözelekli’nin yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı.

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Kayra Şenocak ilgiyle izlenen dizinin kadrosuna katıldı. Başarılı oyuncu dizide avukat Levent rolüne hayat verecek ve Mesut Akusta’nın hayat verdiği Yılmaz’ın avukatı olacak.

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