İrem Derici yine aşka geldi! 12 yaş küçük sevgilisiyle tatile çıktı

Ünlü şarkıcı İrem Derici, DJ Melih Kunukcu ile yaşadığı aşk ile adından sıkça söz ettiriyor. Geçtiğimiz ay sözlendiklerini duyuran ünlü çift birlikte tatile çıktı. İrem Derici tatil karelerini peşe peşe paylaştı.

Öznur Yaslı İkier

Ünlü şarkıcı İrem Derici, bir süredir birlikte olduğu DJ sevgilisi Melih Kunukçu ile mutluluğunu dolu dizgin yaşamaya devam ediyor.

Bir dargın bir barışık olarak aşk yaşayan ünlü çift geçtiğimiz ay sözlendiklerini duyurmuşlardı. İrem Derici ile sevgilisi Melih Kunukcu şimdi de tatil kareleriyle gündeme geldi.

İrem Derici ve sevgilisinin tatil rotası Tiran, Arnavutluk oldu. Derici, sevgilisiyle verdiği romantik pozu Instagram hesabından paylaşarak mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.

Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni alırken, çiftin uyumu ve neşesi dikkatlerden kaçmadı.

Ünlü çifte sosyal medyada; “çok yakışıyorsunuz” ve “enerjiniz çok güzel” şeklinde yorumlar yapıldı.

