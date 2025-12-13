MAGAZİN

Sessiz sedasız evlenmişti! Seda Türkmen anne olmak istiyor! 'Yumurtalarımı dondurdum'

Tövbeler Olsun, Mahkum, Yargı, Sandık Kokusu ve Sustalı Ceylan gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Seda Türkmen Eylül ayında Ilgaz Giritlioğlu ile dünyaevine girmişti. Seda Türkmen'den annelik itirafı geldi.

Sessiz sedasız evlenmişti! Seda Türkmen anne olmak istiyor! 'Yumurtalarımı dondurdum'
Öznur Yaslı İkier

Son olarak Sustalı Ceylan dizisinde rol alan Seda Türkmen özel hayatıyla gündeme geldi.

Eylül ayında merhume yönetmen Tomris Giritlioğlu’nun kendi izinden giden oğlu Ilgaz Giritlioğlu ile nikah masasına oturan Seda Türkmen bir an önce anne olmak istediğini söyledi.

BloombergHt’de yayınlanan "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programının konuğu oyuncu Seda Türkmen anne olmak istediğini belirterek bu konuda şunları söyledi;

"Henüz anne olmadım ama anne olmayı çok istiyorum. 38 yaşındayım bir an önce anne olmak istiyorum. Kadınların süreci çok farklı ilerliyor AMH hormonunuza baktırın. 'Yaşım daha 35- 37' demeden baktırılmalı. Menopoz sürecine girebilme ihtimalim olduğu için yumurta dondurma işlemini gerçekleştirdim. Bu konuyu özellikle paylaşıyorum. Çünkü kadınlar, bu konuda konuşmaya çekiniyor."

Sessiz sedasız evlenmişti! Seda Türkmen anne olmak istiyor! Yumurtalarımı dondurdum 1

“MENOPOZA GİRME İHTİMALİM YÜZÜNDEN KADIN OLARAK KENDİMİ EKSİK HİSSETTİM”

Seda Türkmen sözlerine şöyle devam etti; "Ben hep anne olmak istedim ama bir türlü olamadım bir şeyi çok istersen olamıyormuş. Bir gün bir gittim AMH hormonumun çok düşük olduğunu öğrendiğimde paniğe kapıldım. Kadın olarak kendimi eksik hissettim. Bunu öğrenen insanlar, 'Ay daha çok gençsin’ gibi söylemleri oluyor. Hiçbir şey için erken ya da geç değil.”

Sessiz sedasız evlenmişti! Seda Türkmen anne olmak istiyor! Yumurtalarımı dondurdum 2

YUMURTA DONDURMA NEDİR?

Günümüzde azalmış yumurta kapasitesi, ilerleyen yaş veya yumurtalıkların zarar görebilme olasılığı olan durumlarda yumurtalıkların uyarılarak elde edilen yumurtaların dondurulması, gelecekte istenildiği zaman tüp bebek yöntemi ile kullanılması için saklanmasına 'Yumurta dondurma' denilmektedir.

Yer: Burdur! Gökyüzünde görünce panik oldular

Yer: Burdur! Gökyüzünde görünce panik oldular

Gecenin bir yarısında yayındaki spikere 'Ateş ediyorsun' mesajı atamaz

Gecenin bir yarısında yayındaki spikere 'Ateş ediyorsun' mesajı atamaz

Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

Cinayet düğümünü çözecek itiraf geldi

Cinayet düğümünü çözecek itiraf geldi

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

HAK-İŞ'ten asgari ücret için açıklama geldi

HAK-İŞ'ten asgari ücret için açıklama geldi

