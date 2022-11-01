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Yürek Çıkmazı hangi kitaptan uyarlama? Yürek Çıkmazı kitabının özeti merak konusu oldu

01.11.2022 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yürek Çıkmazı dizisi TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayacak. İrem Helvacıoğlu ve Alp Navruz gibi ünlü isimlerin yer aldığı Yürek Çıkmazı'nın hangi kitaptan uyarlama olduğu seyirciler tarafından merak konusu oldu. Öte yandan dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve yayın tarihine dair detaylar da sorgulanıyor. Peki, Yürek Çıkmazı hangi kitaptan uyarlama? Yürek Çıkmazı kitabının özeti merak konusu oldu...

Yürek Çıkmazı hangi kitaptan uyarlama? Yürek Çıkmazı kitabının özeti merak konusu oldu

TRT 1'in yeni sezon dizisi olan Yürek Çıkmazı seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Gold film imzalı dizinin yönetmenliğini Serdar Gözelekli, senaristliğini ise Ayla Hacıoğlu ile Vilmer Özçınar üstlenmiş. Eşi tarafından öldürülen Cennet'in ve çocuklarının hikayesini konu alan Yürek Çıkmazı dizisi hakkındaki detaylar merak konusu oldu. Dram türünü ele alan Yürek Çıkmazı'nın uyarlama olduğu kitabın adı seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı.

YÜREK ÇIKMAZI NE ZAMAN?

Yürek Çıkmazı 1 Kasım Salı akşamı saat 20:00'de Trt 1'de ekranlara gelecek.

yürek çıkmazı oyuncuları

YÜREK ÇIKMAZI HANGİ KİTAPTAN UYARLAMA?

Yürek Çıkmazı dizisi Atike Hınçlıer'in aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Kitap tanıtımında anlatılan hikayenin gerçek olduğuna dikkat çekiliyor.

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YÜREK ÇIKMAZI KONUSU NEDİR?

Atike Hınçlıer'in Yürek Çıkmazı romanından uyarlanan dizi için TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, "Hayatı boyunca susmuş kadınların sesi olacak" ifadelerini kullandı.

Dramatik hikayesi ile dikkat çeken Yürek Çıkmazı dizisi, kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının duygu yüklü hikayesini ekranlara taşıyacak.

yürek çıkmazı dizisi

YÜREK ÇIKMAZI OYUNCULARI KİM?

Yürek Çıkmazı oyuncu kadrosu;

Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu, Mesut Akusta, Bihter Dinçel, Dilara Aksüyek, Cemal Toktaş, İlayda Ildır, Erhan Alpay, Aydan Şener, Ertuğrul Postoğlu, Eylül Ersöz, Timur Ölkebaş, Rozet Hubeş, Alp Akar, Özlem Ulukan ve Güler Ökten

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