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Yürek Çıkmazı ne zaman başlıyor? Yürek çıkmazı konusu nedir, oyuncuları kimler?

31.10.2022 21:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yürek Çıkmazı dizisi TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayacak. Oldukça iddialı oyuncu kadrosuna sahip olan Yürek Çıkmazının başrolünde Başrollerinde Alp Navruz ve İrem Helvacıoğlu'nun yer alacak. Yürek Çıkmazı'nın ne zaman başlayacağı ve konusu merak ediliyor. İşte Yürek Çıkmazı ne zaman başlıyor? Konusu nedir? Oyuncuları kimler? sorularının cevapları...

Yürek Çıkmazı ne zaman başlıyor? Yürek çıkmazı konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yürek Çıkmazı TRT 1'in yeni sezonda yayınlayacağı merak edilen diziler arasında bulunuyor. İçeriğinin dram türünden olduğu öğrenilen Yürek Çıkmazı'nın geniş oyuncu yelpazesi özellikle Alp Navruz ve İrem Helvacıoğlu hayranları tarafından büyük ilgi görüyor. Yürek Çıkmazı'nın ne zaman başlayacağı belli oldu. Peki Yürek Çıkmazı konusu nedir?

YÜREK ÇIKMAZI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

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Yürek Çıkmazı 1 Kasım Salı akşamı saat 20:00'de Trt 1'de ekranlara gelecek.

YÜREK ÇIKMAZI KONUSU NEDİR?

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Atike Hınçlıer'in Yürek Çıkmazı romanından uyarlanan dizi için TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, "Hayatı boyunca susmuş kadınların sesi olacak" ifadelerini kullandı.
Dramatik hikayesi ile dikkat çeken Yürek Çıkmazı dizisi, kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının duygu yüklü hikayesini ekranlara taşıyacak.

YÜREK ÇIKMAZI OYUNCULARI KİM?

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Yürek Çıkmazı oyuncu kadrosu;

Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu, Mesut Akusta, Bihter Dinçel, Dilara Aksüyek, Cemal Toktaş, İlayda Ildır, Erhan Alpay, Aydan Şener, Ertuğrul Postoğlu, Eylül Ersöz, Timur Ölkebaş, Rozet Hubeş, Alp Akar, Özlem Ulukan ve Güler Ökten

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