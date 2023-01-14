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Yürek Çıkmazı'nın Cennet'i Ayça Bingöl son haliyle şoke etti! Gören tanımakta zorlandı

14.01.2023 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan ve şimdilerde Yürek Çıkmazı dizisinde rol alan başarılı oyuncu Ayça Bingöl, yeni saç stiliyle bambaşka bir görünüme kavuştu.

Yürek Çıkmazı'nın Cennet'i Ayça Bingöl son haliyle şoke etti! Gören tanımakta zorlandı

Ekranların sevilen oyuncusu Ayça Bingöl, kestane tonlarındaki saçlarını sarıya boyattı. Kahkül de kestiren Bingöl'ün son haline yorum yağdı. Ünlü oyuncu yeni saçlarını paylaştığı pozuna ''İyi hissediyorum'' notunu düştü.

Ayça Bingöl'ün son hali şoke etti! Gören tanımadı

Takipçileri Bingöl'ün son haline ''Her şey yakışıyor size'' ve ''Resmen gençleşmişsiniz'' gibi yorumlar yaptı.

Kırmızı Oda dizisindeki performansından sonra Yürek Çıkmazı dizisiyle ekrana dönen Ayça Bingöl, hayranlarını mutlu etmişti.

Yürek Çıkmazı'nın Cennet'i Ayça Bingöl son haliyle şoke etti! Gören tanımakta zorlandı

Şimdilerde Yürek Çıkmazı dizisinde Alp Navruz ve İrem Helvacıoğlu ile kamera karşısına geçen yıldız, dizide 'Cennet' karakterine hayat veriyor.

Yürek Çıkmazı'nın Cennet'i Ayça Bingöl son haliyle şoke etti! Gören tanımakta zorlandı

Özel yaşamını magazin basınından uzak yaşamayı tercih eden Bingöl, 2001 yılından beri Ali Gökmen Altuğ ile evli.

Yürek Çıkmazı'nın Cennet'i Ayça Bingöl son haliyle şoke etti! Gören tanımakta zorlandı


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