Yürek Çıkmazı'nın Cennet'i Ayça Bingöl son haliyle şoke etti! Gören tanımakta zorlandı

Ekranların sevilen oyuncusu Ayça Bingöl, kestane tonlarındaki saçlarını sarıya boyattı. Kahkül de kestiren Bingöl'ün son haline yorum yağdı. Ünlü oyuncu yeni saçlarını paylaştığı pozuna ''İyi hissediyorum'' notunu düştü.

Takipçileri Bingöl'ün son haline ''Her şey yakışıyor size'' ve ''Resmen gençleşmişsiniz'' gibi yorumlar yaptı.

Kırmızı Oda dizisindeki performansından sonra Yürek Çıkmazı dizisiyle ekrana dönen Ayça Bingöl, hayranlarını mutlu etmişti.

Şimdilerde Yürek Çıkmazı dizisinde Alp Navruz ve İrem Helvacıoğlu ile kamera karşısına geçen yıldız, dizide 'Cennet' karakterine hayat veriyor.

Özel yaşamını magazin basınından uzak yaşamayı tercih eden Bingöl, 2001 yılından beri Ali Gökmen Altuğ ile evli.



