Yürek Çıkmazı'nın yıldızı İrem Helvacıoğlu imaj değiştirdi! Son haline yorum yağdı

Güneşin Kızları, Sen Anlat Karadeniz, Annenin Sırrıdır Çocuk gibi birçok projede rol alan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Son olarak 'Yürek Çıkmazı' dizisinde rol alan İrem Helvacıoğlu, birkaç ay önce Yolaç Özcan ile ilişkisini noktaladı. Şimdilerde işletmeci Ural Kaspar ile birliktelik yaşayan ünlü oyuncu imaj değiştirdi.

Saç rengi ve saç şeklini değiştiren İrem Helvacıoğlu'nun son haline beğeni ve yorum yağdı. Ünlü oyuncunun yeni imajına; 'Bu saç sana inanılmaz yakıştı', 'Saç rengin çok güzel oldu', 'Bu saç efsane', 'Çok yakışmış', 'Çok güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.

2 Şubat 1990 tarihinde Almanya'da doğan İrem Helvacıoğlu, oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezinde aldı. Dedesi Selanik Arnavutlarındandır.

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde ilk kez izleyici karşısına çıktı. Daha sonra Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu, Güneşin Kızları dizilerinde rol aldı.

2016 yılında No: 309 dizisinde "Pelin Su" karakterine hayat verdi. 2018-2019 yılları arasında Sen Anlat Karadeniz dizisinde "Nefes" karakterini canlandırdı.

2021 yılında Seni Çok Bekledim dizisinde "Ayliz" karakterini ve Baş Belası dizisinde Psikolog "İpek" karakterini canlandırdı.



