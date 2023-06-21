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  4. Yürek Çıkmazı'nın Zeynep'i İrem Helvacıoğlu beyaz mayosuyla büyüledi! Beğeni yağdı

Yürek Çıkmazı'nın Zeynep'i İrem Helvacıoğlu beyaz mayosuyla büyüledi! Beğeni yağdı

21.06.2023 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yürek Çıkmazı dizisinde Zeynep karakterine hayat veren İrem Helvacıoğlu şifa bulmak için Pamukkale'ye gitti. Kendini şifalı sulara bırakan ve çamur banyosu yapan Helvacıoğlu o anları sosyal medya hesabı üzerinden takipçileri ile paylaştı. Beyaz mayosuyla paylaşımlar yapan ünlü isme beğeni yağdı.

Yürek Çıkmazı'nın Zeynep'i İrem Helvacıoğlu beyaz mayosuyla büyüledi! Beğeni yağdı

Sen Anlat Karadeniz isimli reyting rekortmeni dizide hayat verdiği Nefes karakteri ile büyük bir çıkış yakayalan İrem Helvacıoğlu şimdilerde TRT1'in sevilen dizisi Yürek Çıkmazı'nda izleyicisinin karşısına çıkıyor.

Arkadaşlarıyla Pamukkale'ye giden İrem Helvacıoğlu, beyaz mayosunu giyip bembeyaz travertenlerde poz verdi. Travertenlerin içindeki beyaz çamuru üzerine sürerek banyo yaptı.

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Pamukkale’nin şifalı sularına kendini bırakan güzel oyuncu bu anlarını sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Ünlü ismin son paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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İrem Helvacıoğlu'na takipçileri; 'Kuğu gibisin', 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun', 'Güzeller güzeli' gibi yorumlar yaptılar.

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2 Şubat 1990'da Almanya'da doğan İrem Helvacıoğlu oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezinde aldı.

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Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde ilk kez izleyici karşısına çıktı. Daha sonra Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu, Güneşin Kızları dizilerinde rol aldı.

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2016'da No.: 309 dizisinde Pelin Su karakterini canlandırdı. Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nefes karakterini canlandırdı.

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