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Fiyatı 711 TL'ye düştü! Çok satan Adidas ayakkabıda indirim

21.06.2023 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayağınızda yokmuşçasına rahat, nefes alabilen, dayanıklı bir ayakkabı arıyorsanız doğru yerdesiniz. Modern tasarımıyla binlerce kişinin gözdesi olan, dayanıklılığı ve kalitesiyle adından sıkça söz ettiren Adidas GALAXY 6 M Ayakkabı kısa süreliğine indirimde! Kendinizi ya da sevdiklerinizi şımartmak isterseniz bu fırsatı kaçırmayın, deriz.

Fiyatı 711 TL'ye düştü! Çok satan Adidas ayakkabıda indirim

Rengi, rahatlığı, kalitesiyle gözbebeğiniz olacak: Adidas GALAXY 6 M Ayakkabı

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Adidas GALAXY 6 M ayakkabı, koşu için tasarlanmış bir modeldir. Ayakkabının üst kısmı hafif ve tek katmanlı file malzemeden yapılmıştır, bu sayede ayakta hafif bir his yaratır ve nefes alabilirlik sağlar. Ayakkabının yan ve arka kısımları dayanıklı yapısı ile öne çıkar. Yumuşak köpük orta tabanı sayesinde koşu esnasında ayağı destekler ve konforlu bir deneyim sunar. Topuk kısmındaki destek, ayakta yüksek darbe emilimi sağlar, bu da koşu boyunca daha stabil bir adım atmanıza yardımcı olur. Ayakkabılarının dış tabanı lastik malzemeden yapılmıştır ve özellikle zemine tutunma konusunda oldukça başarılıdır. Bu sayede koşu esnasında kayma problemlerini minimize eder ve daha rahat bir koşu sağlar. Genel olarak orta düzey koşucular veya düzenli olarak koşu yapan kişiler için iyi bir tercih olabilir.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ayakkabı hem rahat hem güzel. Akşama kadar ayakta kalmama rağmen ayağımda hiç bir şey yokmuş gibi hissettiriyor."

  • "Biraz bombeli bir ayakkabı ancak estetik olarak çok güzel görünüyor. Çok beğendim. Amazon ayakkabı satışında gerçekten Türkiyede bir numara."

  • "Güzel hiçbir kusuru yok. Amazon kalitesi."

  • "Ürün süper, tavsiye ediyorum. Amazon farkıyla bir günde teslimat teşekkürler Amazon."

  • "Çok güzel, mükemmel kalite. Tavsiye ederim."
Ürünü İncele

Bu içerik 21 Haziran 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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