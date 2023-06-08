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Yediden yetmişe birçok kişinin favorisi! Çok satan Crocs terlik şimdi %40 indirimle satışta

07.06.2023 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz aylarını tek bir terlikle geçirmeye karar verseniz o hangisi olurdu, hiç düşündünüz mü? Birçok kişiye göre bu sorunun cevabı, rahatlığıyla öne çıkan Crocs terlikler! Kısa sürede yediden yetmişe binlerce kişinin favorisi haline gelen Crocslar'da %40'a varan indirimler başladı. Ayaklarınıza konfor getirecek bir çift Crocs ile adım atmanın özgürlüğünü hissetmek için acele edin.

Yediden yetmişe birçok kişinin favorisi! Çok satan Crocs terlik şimdi %40 indirimle satışta

Crocs terlikler, rahatlığı ve hafifliği ile dünyadaki birçok kişinin favori ayakkabısı haline geldi. Plaj, havuz, bahçe, kamp veya günlük yaşamda rahat ve şık ayakkabı alternatifi olarak kullanılan Crocs terlikler, hem gençler hem de yetişkinler tarafından çok seviliyor. Croslite adlı malzemeden yapılan bu terlikler, çift darbeye dayanıklı ve yumuşak yastıklama sağlayarak ayak sağlığını korumasıyla öne çıkıyor. Şimdi kısa süreliğine Crocs terliklerde %40'a varan indirimler başladı. Biz de sizin için için en çok satan indirimdeki modelini seçtik ve inceledik.

Çok satanlarda birinci sırada: Crocs Üniseks Crocband Terlik

Adsız tasarım - 2023-06-07T155039.510

Crocs markasının ikonik modeli olan Crocband tasarımı üniseks terlik; Crocs'un patenti olan Croslite malzemeden üretilir ve hafifliğiyle öne çıkar. Croslite köpük; koku önleyici, anti-mikrobiyal, çift darbeye dayanıklı ve yumuşak bir yastıklama sağlar. Bu terliklerin üstündeki delikler, ayakların hava almasına izin verir. Her yaşa ve cinsiyete uygun olarak tasarlanan Crocs terlikler; plajda, havuzda, bahçede, kampta, yürüyüşte, kapalı ortamlarda ve daha birçok yerde kullanıma uygundur.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Crocs kalitesi ve rahatlığı harika."

  • "Küçük diyenlere aldırış etmeyin. 42 giyiyorum, yorumları okuyup 42-43 aldım, büyük oldu. Numaranız sonda yazan numara olsun, iade edip 41-42 aldım
Ürünü İncele

Bu içerik 7 Haziran 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Crcos indirimi bununla sınırlı değil!

İndirimdeki tüm Crocs ürünlerini görmek için buraya tıklayın.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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