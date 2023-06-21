HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Fiyatı 4 bin 899 TL'ye düştü! Pierre Cardin takım elbisedeki indirimi kaçırmayın

Fiyatı 4 bin 899 TL'ye düştü! Pierre Cardin takım elbisedeki indirimi kaçırmayın

21.06.2023 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Moda dünyasının öncü markalarından Pierre Cardin'in erkekler için özel olarak ürettiği takım elbiselerle şık bir görünüme adım atmaya ne dersiniz? Yanıtınız "Evet!" ise harika bir haberimiz var: Pierre Cardin Ex.Slim Fit Takım Elbise'de kısa süreliğine %30 indirim sizleri bekliyor. İşte detaylar!

Fiyatı 4 bin 899 TL'ye düştü! Pierre Cardin takım elbisedeki indirimi kaçırmayın

Her erkeğin gardırobunda mutlaka en az bir takım elbise bulunmalı. Takım elbiseler düğünlerden özel davetlere, iş toplantılarından resmi etkinliklere kadar birçok ortamda tercih ediliyor. Siz de hem şık hem spor görünüme sahip, her ortama uyum sağlayacak kaliteli bir takım elbise arayışındaysanız Pierre Cardin takım elbiselerdeki indirimlere mutlaka bir göz atmalısınız. Premium kaliteye sahip takım elbiseleriyle öne çıkan markanın slim fit model takım elbisesinde kısa süreliğine %30 indirim var. Bu fırsatı kaçırmayın, işte detaylar!

Ortamların en göz alıcı kişisi olmaya hazır olun: Pierre Cardin Ex.Slim Fit Takım Elbise

Adsız tasarım - 2023-06-21T144539.245

Slim fit kesimi sayesinde vücuda tam uyum sağlayan Pierre Cardin Ex.Slim Fit Takım Elbise, klasik bir tarzı yansıtırken aynı zamanda sportif bir görünüm de sunuyor. Yüksek kaliteli materyalden üretilen takım elbise, rahat olmasıyla öne çıkıyor. Son derece dayanıklı olan takımın ceketi kırlangıç yakası, mikro desenleri ve klasik cepleriyle göz kamaştırıyor. Pantolon ise slim fit kesim olup yan ve arka cep detaylarına sahip. Kuru temizleme ile temizlenmesi önerilen takımı iş toplantılarından özel davetlere, düğünlere ya da resmi etkinliklere katılırken tercih edebilirsiniz. Bu şahane takıma bir şans vermeye ne dersiniz?

Ürünü İncele

Bu içerik 21 Haziran 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İndirim bittiyse üzülmeyin! Diğer fırsatları görün!

Pierre Cardin indirimi kapsamındaki diğer ürünleri görmek için buraya tıklayın.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

İlginizi Çekebilir

Ayağınızda yokmuşçasına rahat! Çok satan o ayakkabıda 270 TL indirim

Ayağınızda yokmuşçasına rahat! Çok satan o ayakkabıda 270 TL indirim

 Konfor, kalite, tasarım hepsi bir arada! Puma'da %40'a varan indirim

Konfor, kalite, tasarım hepsi bir arada! Puma'da %40'a varan indirim

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Puma'nın o tişörtü indirimde, üstelik çok satanlarda da birinci sırada!

Puma'nın o tişörtü indirimde, üstelik çok satanlarda da birinci sırada!

Adidas çantada 790 TL'nin üzerinde indirim, bu fırsat kaçmaz

Adidas çantada 790 TL'nin üzerinde indirim, bu fırsat kaçmaz


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
erkek takım elbise genç takım elbise spor takım elbise spor takım elbise erkek takım elbise takım elbise erkek

İş birliği İçerikleri

Ayağınızda yokmuşçasına rahat! Çok satan o ayakkabıda 270 TL indirim

Ayağınızda yokmuşçasına rahat! Çok satan o ayakkabıda 270 TL indirim

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! İşte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! İşte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Dizisinin kendisi kadar oyuncularının kıyafetleri de çok konuşuluyor!

Dizisinin kendisi kadar oyuncularının kıyafetleri de çok konuşuluyor!

Evcil hayvan sahipleri buraya! Hayat kolaylaştırıcı bu ürünlere bakmadan geçmeyin

Evcil hayvan sahipleri buraya! Hayat kolaylaştırıcı bu ürünlere bakmadan geçmeyin

Yaza fit girebilmek düşündüğünüz kadar zor değil!

Yaza fit girebilmek düşündüğünüz kadar zor değil!

Lacoste, Tommy Hilfiger, Guess, Welder... Dünyaca ünlü saat markalarında bayram indirimleri başladı

Lacoste, Tommy Hilfiger, Guess, Welder... Dünyaca ünlü saat markalarında bayram indirimleri başladı

Tümünü Gör
Lacoste, Tommy Hilfiger, Guess, Welder... Dünyaca ünlü saat markalarında bayram indirimleri başladı

Lacoste, Tommy Hilfiger, Guess, Welder... Dünyaca ünlü saat markalarında bayram indirimleri başladı

Puma'nın o tişörtü indirimde, üstelik çok satanlarda da birinci sırada!

Puma'nın o tişörtü indirimde, üstelik çok satanlarda da birinci sırada!

Adidas çantada 790 TL'nin üzerinde indirim, bu fırsat kaçmaz

Adidas çantada 790 TL'nin üzerinde indirim, bu fırsat kaçmaz

Süpürürken aynı zamanda silebilen süpürgelerle tanışın

Süpürürken aynı zamanda silebilen süpürgelerle tanışın

Bulmacalarla uğraşmayı seven kişilerin satın alması gereken lego ve puzzlelar

Bulmacalarla uğraşmayı seven kişilerin satın alması gereken lego ve puzzlelar

Sağlıklı bir yaşama adım atın! İster detoks suları ister milkshake yapın

Sağlıklı bir yaşama adım atın! İster detoks suları ister milkshake yapın

Tümünü Gör
Sağlıklı bir yaşama adım atın! İster detoks suları ister milkshake yapın

Sağlıklı bir yaşama adım atın! İster detoks suları ister milkshake yapın

Kaliteli uykunun tadını çıkarın! Sıcak yaz gecelerinde sizi terletmeyecek nevresim takımı çeşitleri

Kaliteli uykunun tadını çıkarın! Sıcak yaz gecelerinde sizi terletmeyecek nevresim takımı çeşitleri

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Crocs ile sürekli kopan, yıpranan parmak arası terliklere son!

Crocs ile sürekli kopan, yıpranan parmak arası terliklere son!

Sade şık tasarım! Herschel bel çantasında 310 TL üzerinde indirim

Sade şık tasarım! Herschel bel çantasında 310 TL üzerinde indirim

Sportif babanıza alabileceğiniz en güzel hediyeler burada!

Sportif babanıza alabileceğiniz en güzel hediyeler burada!

Tümünü Gör

Benzer İndirim İçerikleri

Ayağınızda yokmuşçasına rahat! Çok satan o ayakkabıda 270 TL indirim

Ayağınızda yokmuşçasına rahat! Çok satan o ayakkabıda 270 TL indirim

Lacoste, Tommy Hilfiger, Guess, Welder... Dünyaca ünlü saat markalarında bayram indirimleri başladı

Lacoste, Tommy Hilfiger, Guess, Welder... Dünyaca ünlü saat markalarında bayram indirimleri başladı

Puma'nın o tişörtü indirimde, üstelik çok satanlarda da birinci sırada!

Puma'nın o tişörtü indirimde, üstelik çok satanlarda da birinci sırada!

Adidas çantada 790 TL'nin üzerinde indirim, bu fırsat kaçmaz

Adidas çantada 790 TL'nin üzerinde indirim, bu fırsat kaçmaz

Babalar Günü indirimleri devam ediyor! Mutfakta vakit geçirmeyi seven babanızın bayılacağı hediyeler

Babalar Günü indirimleri devam ediyor! Mutfakta vakit geçirmeyi seven babanızın bayılacağı hediyeler

Favoriniz olacak! Yağmur ve rüzgar geçirmez cekette 420 TL indirim

Favoriniz olacak! Yağmur ve rüzgar geçirmez cekette 420 TL indirim

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Fiyatı 711 TL'ye düştü! Çok satan Adidas ayakkabıda indirim

Ayağınızda yokmuşçasına rahat! Çok satan o ayakkabıda 270 TL indirim

Süpermarket cinayetinde dehşete düşüren 'büyü' sözleri! "Senin oğlunu cinlere kurban verdim"

Süpermarket cinayetinde korkunç 'büyü' sözleri! "Senin oğlunu cinlere kurban verdim"

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Beyler toplanın! Yaza en uygun güneş gözlüğü modellerini seçtik

Yaz tatilinde kamp tercih edenlerin yanına muhakkak alması gerekenler

Yaz tatilinde kamp tercih edenlerin yanına muhakkak alması gerekenler

İş yeri önünde bekleyen genç dehşeti yaşadı! Şaşırtan gerçek ise ortaya çıktı

İş yeri önünde bekleyen genç dehşeti yaşadı! Gerçekse ortaya çıktı

Vuracağı kişileri karıştırmış! Motosikletle gelip her şeyden habersiz bekleyen gence bir anda ateş açtı; gerçeği böyle itiraf etti

Vuracağı kişiyi karıştırdı! "O sandım" deyip itiraf etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.