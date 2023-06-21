Fiyatı 4 bin 899 TL'ye düştü! Pierre Cardin takım elbisedeki indirimi kaçırmayın

Her erkeğin gardırobunda mutlaka en az bir takım elbise bulunmalı. Takım elbiseler düğünlerden özel davetlere, iş toplantılarından resmi etkinliklere kadar birçok ortamda tercih ediliyor. Siz de hem şık hem spor görünüme sahip, her ortama uyum sağlayacak kaliteli bir takım elbise arayışındaysanız Pierre Cardin takım elbiselerdeki indirimlere mutlaka bir göz atmalısınız. Premium kaliteye sahip takım elbiseleriyle öne çıkan markanın slim fit model takım elbisesinde kısa süreliğine %30 indirim var. Bu fırsatı kaçırmayın, işte detaylar!

Ortamların en göz alıcı kişisi olmaya hazır olun: Pierre Cardin Ex.Slim Fit Takım Elbise

Slim fit kesimi sayesinde vücuda tam uyum sağlayan Pierre Cardin Ex.Slim Fit Takım Elbise, klasik bir tarzı yansıtırken aynı zamanda sportif bir görünüm de sunuyor. Yüksek kaliteli materyalden üretilen takım elbise, rahat olmasıyla öne çıkıyor. Son derece dayanıklı olan takımın ceketi kırlangıç yakası, mikro desenleri ve klasik cepleriyle göz kamaştırıyor. Pantolon ise slim fit kesim olup yan ve arka cep detaylarına sahip. Kuru temizleme ile temizlenmesi önerilen takımı iş toplantılarından özel davetlere, düğünlere ya da resmi etkinliklere katılırken tercih edebilirsiniz. Bu şahane takıma bir şans vermeye ne dersiniz?

Bu içerik 21 Haziran 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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