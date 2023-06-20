Fiyatı 503 TL'ye düştü! Adidas çantada büyük indirim

Spor yaparken veya seyahat ederken ihtiyacınız olan şeylerin hepsini tek bir çantada toplamaya ne dersiniz? Yanıtınız "Evet!" ise Adidas Cxplr Organizer Çanta, şık tasarımı ve fonksiyonelliğiyle sizleri bekliyor. İki ana bölmesi ve fermuarlı cep gibi ek bölmeleri sayesinde önemli eşyalarınızı kolayca organize etmenizi sağlayacak ürünün kullanımı çok kolay. Kendinize veya sevdiğiniz bir kişiye şık bir hediye almak istiyorsan bu ürünü tam da indirimdeyken kaçırmayın deriz!
Ürün özellikleri
Bu içerik 20 Haziran 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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