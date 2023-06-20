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Fiyatı 503 TL'ye düştü! Adidas çantada büyük indirim

20.06.2023 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yürüyüşlerinizde, seyahatlerinizde, sporda telefon, kartlık, cüzdan, kulaklık gibi önemli eşyalarınızı yanınızda taşıyacağınız kullanışlı bir çanta arayışındaysanız doğru yerdesiniz! Adidas'ın hem kadınların hem de erkeklerin kullanımına uygun biçimde ürettiği organizer çantası kısa süreliğine indirimde! Çantayı merak ediyorsanız, gelin birlikte keşfedelim.

Fiyatı 503 TL'ye düştü! Adidas çantada büyük indirim

Spor yaparken veya seyahat ederken ihtiyacınız olan şeylerin hepsini tek bir çantada toplamaya ne dersiniz? Yanıtınız "Evet!" ise Adidas Cxplr Organizer Çanta, şık tasarımı ve fonksiyonelliğiyle sizleri bekliyor. İki ana bölmesi ve fermuarlı cep gibi ek bölmeleri sayesinde önemli eşyalarınızı kolayca organize etmenizi sağlayacak ürünün kullanımı çok kolay. Kendinize veya sevdiğiniz bir kişiye şık bir hediye almak istiyorsan bu ürünü tam da indirimdeyken kaçırmayın deriz!

Onunla önemli eşyalarınız güvende: Adidas Cxplr Organizer Unisex Yetişkin Olistr/White Ns Çanta

Adsız tasarım - 2023-06-20T150210.808

Ürün özellikleri

  • İki ana bölme ve fermuarlı cep olmak üzere üç bölmeden oluşur
  • Ana bölümler malzemelerinizi düzenli tutmanıza yardımcı olacak şekilde düzenlenmiştir.
  • Fermuarlı cep, küçük öğeleri tutmak için kullanılabilir.
  • Yıkanabilir malzemeden yapılmıştır
  • Ergonomik tasarımı sayesinde kullanımı çok rahattır.
  • %100 geri dönüştürülmüş polyester malzemeden üretilmiştir.
  • İç kısımda file ayırıcı bölme yer alır.
Ürünü İncele

Bu içerik 20 Haziran 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İndirim bittiyse üzülmeyin! Diğer fırsatları görün!

Adidas'nın öne çıkan indirimli ürünlerini görmek için buraya tıklayın.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.


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