Fiyatı 503 TL'ye düştü! Adidas çantada büyük indirim

Spor yaparken veya seyahat ederken ihtiyacınız olan şeylerin hepsini tek bir çantada toplamaya ne dersiniz? Yanıtınız "Evet!" ise Adidas Cxplr Organizer Çanta, şık tasarımı ve fonksiyonelliğiyle sizleri bekliyor. İki ana bölmesi ve fermuarlı cep gibi ek bölmeleri sayesinde önemli eşyalarınızı kolayca organize etmenizi sağlayacak ürünün kullanımı çok kolay. Kendinize veya sevdiğiniz bir kişiye şık bir hediye almak istiyorsan bu ürünü tam da indirimdeyken kaçırmayın deriz!

Onunla önemli eşyalarınız güvende: Adidas Cxplr Organizer Unisex Yetişkin Olistr/White Ns Çanta

Ürün özellikleri

İki ana bölme ve fermuarlı cep olmak üzere üç bölmeden oluşur

Ana bölümler malzemelerinizi düzenli tutmanıza yardımcı olacak şekilde düzenlenmiştir.

Fermuarlı cep, küçük öğeleri tutmak için kullanılabilir.

Yıkanabilir malzemeden yapılmıştır

Ergonomik tasarımı sayesinde kullanımı çok rahattır.

%100 geri dönüştürülmüş polyester malzemeden üretilmiştir.

İç kısımda file ayırıcı bölme yer alır.

Bu içerik 20 Haziran 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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