Yürek yakan görüntü... Anne kedi ölen yavrularının başından ayrılmadı

Olay, merkez Şehitkerim Mahallesi 3429 numaralı sokakta meydana geldi. Vatandaşların Boncuk ismini verdiği kedi, 4 yavrusu ile birlikte sokaktayken iddiaya göre, süratli bir şekilde seyreden otomobil sürücüsü, kedileri görmesine rağmen hızını düşürmedi. Aracın altında kalan 3 yavru kedi ölürken, anne ve 1 yavrusu yaralı olarak kurtuldu. Ölen yavrularının başında dakikalarca bekleyip onları yalayan anne kedi, görenlerin yüreğini burktu.
Kediler çevredeki vatandaşlar tarafından veterinere götürülürken, polis o araç sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
(DHA)
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