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Yürek yakan görüntü... Anne kedi ölen yavrularının başından ayrılmadı

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YAŞAM  | 30.07.2019 14:26 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde otomobilin üzerinden geçtiği 3 yavru kedi öldü, anne kedi ve 1 yavrusu yaralandı. Anne kedi, ölen yavrularının başından ayrılmadı.

Yürek yakan görüntü... Anne kedi ölen yavrularının başından ayrılmadı

Olay, merkez Şehitkerim Mahallesi 3429 numaralı sokakta meydana geldi. Vatandaşların Boncuk ismini verdiği kedi, 4 yavrusu ile birlikte sokaktayken iddiaya göre, süratli bir şekilde seyreden otomobil sürücüsü, kedileri görmesine rağmen hızını düşürmedi. Aracın altında kalan 3 yavru kedi ölürken, anne ve 1 yavrusu yaralı olarak kurtuldu. Ölen yavrularının başında dakikalarca bekleyip onları yalayan anne kedi, görenlerin yüreğini burktu.

Kediler çevredeki vatandaşlar tarafından veterinere götürülürken, polis o araç sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

otomobil-3-yavru-kediyi-ezdi-anne-yanlarindan-ayrilmadi_1741_dhaphoto2

otomobil-3-yavru-kediyi-ezdi-anne-yanlarindan-ayrilmadi_1741_dhaphoto3

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kedi mersin Tarsus

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