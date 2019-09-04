Yürek yakan olay... Üvey oğlu tarafından 4 çocuğuyla sokağa atıldı

13 yıl önce evlendiği ve ikinci eşi olduğu kocasının 1,5 yıl önce vefat etmesiyle üvey oğlu ve 4 çocuğu ile yaşamaya başlayan 45 yaşındaki Müyesser Korkmazoğlu, üvey oğlu tarafından 4 çocuğu ile sokağa atıldı. 1'i erkek 4 çocuğuyla 2 aydır sokakta yaşam mücadelesi veren Korkmazoğlu, çocuklarının güvende olacağı bir ev istiyor. Bir hafta önce mahalle sakinleri tarafından harabe durumda bulunan bir eve yerleştirilen anne ve çocukları, korku içerisinde yaşıyor. Evde yılan ve akreplerin bulunduğunu belirten anne, geceleri çocuklarının korkudan yatamadığını belirtti.

"TEHDİTLE EVDEN ÇIKTIK"

Eşinin vefat etmesinden sonra çocuklarıyla beraber kendi evlerinde yaşamaya devam ettiğini belirten Müyesser Korkmazoğlu, üvey oğlunun tehdidiyle evi terk etmek zorunda kaldığını iddia etti. Korkmazoğlu, "Üvey oğlum bana gelip evden çıkın, siz çıkmazsanız sizi öldüreceğim dedi, biz de korkudan evden çıkmak zorunda kaldık. 2 ay bir evi kiraladım orada yaşadım ama imkansızlıklar yüzünden oradan çıkma zorunda kaldım, kalacak yerim olmadığından eski mahalleme geldim, sokakta kaldım ne yapacağımı bilemiyorum, küçük çocuğum hasta, hiç kimsem yok” dedi

Konuşma esnasında gözyaşlarına hakim olamayan Müyesser Korkmazoğlu, mahalleli tarafından geçici olarak temin edilen evin harabe olduğunu ve çok korktuğunu belirterek, “Çocuklarımı zorla eve sokuyorum, çocuklar biz bu evde yaşamayız korkuyoruz diyorlar. Yılan var, akrep var, fare var burada, ben de ne yapacağımı bilmiyorum artık”