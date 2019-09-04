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Yürek yakan olay... Üvey oğlu tarafından 4 çocuğuyla sokağa atıldı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 04.09.2019 14:50 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde üvey oğlu tarafından evden kovulan anne, 4 çocuğuyla sokakta kaldı.

13 yıl önce evlendiği ve ikinci eşi olduğu kocasının 1,5 yıl önce vefat etmesiyle üvey oğlu ve 4 çocuğu ile yaşamaya başlayan 45 yaşındaki Müyesser Korkmazoğlu, üvey oğlu tarafından 4 çocuğu ile sokağa atıldı. 1'i erkek 4 çocuğuyla 2 aydır sokakta yaşam mücadelesi veren Korkmazoğlu, çocuklarının güvende olacağı bir ev istiyor. Bir hafta önce mahalle sakinleri tarafından harabe durumda bulunan bir eve yerleştirilen anne ve çocukları, korku içerisinde yaşıyor. Evde yılan ve akreplerin bulunduğunu belirten anne, geceleri çocuklarının korkudan yatamadığını belirtti.

"TEHDİTLE EVDEN ÇIKTIK"

Eşinin vefat etmesinden sonra çocuklarıyla beraber kendi evlerinde yaşamaya devam ettiğini belirten Müyesser Korkmazoğlu, üvey oğlunun tehdidiyle evi terk etmek zorunda kaldığını iddia etti. Korkmazoğlu, "Üvey oğlum bana gelip evden çıkın, siz çıkmazsanız sizi öldüreceğim dedi, biz de korkudan evden çıkmak zorunda kaldık. 2 ay bir evi kiraladım orada yaşadım ama imkansızlıklar yüzünden oradan çıkma zorunda kaldım, kalacak yerim olmadığından eski mahalleme geldim, sokakta kaldım ne yapacağımı bilemiyorum, küçük çocuğum hasta, hiç kimsem yok” dedi
Konuşma esnasında gözyaşlarına hakim olamayan Müyesser Korkmazoğlu, mahalleli tarafından geçici olarak temin edilen evin harabe olduğunu ve çok korktuğunu belirterek, “Çocuklarımı zorla eve sokuyorum, çocuklar biz bu evde yaşamayız korkuyoruz diyorlar. Yılan var, akrep var, fare var burada, ben de ne yapacağımı bilmiyorum artık”

OKULLAR AÇILIYOR AMA ÇOCUKLAR SOKAKTA

Birkaç gün sonra okulların açılacağını ve 3 çocuğunun okula gitmesi gerektiğini söyleyen talihsiz anne, ne yapacağını bilemez durumda olduğunu söyleyerek, “Birkaç gün sonra okullar açılıyor, 3 çocuğum okula gidecek ama ne elbise var, ne çanta, ne defter var, hiçbir şeyleri yok. Onlar da benimle beraber sokakta rezil olmuş durumda. Çocuklarımın dördünü de okutmak istiyorum, inşallah okuyup bir yerlere gelirler ve hayatları kurtulur” şeklinde konuştu.

Gülabibey Mahalle Muhtarı İbrahim Çetinbey, "Mahalle sakinleri tarafından bana bir ailenin üvey oğlu tarafından sokağa atıldığı söylendi. Ailenin yanına geldiğimde içler acısı bir durumla karşılaştım. 3 kız ve 1 erkek çocuğu var bu annenin, çalışanı ve kimsesi yok. Geçici olarak biz bunları ancak bir harabe eve koyabildik ve gerçekten de bu ev yaşanılacak durumda değil. Yetkililerden bu aileye destek çıkmalarını talep ediyorum. Ailenin yiyecekten tutun da giyeceğe kadar her şeye ihtiyacı var, örneğin 3 kız çocuğu okula gidecek ama ne elbiseleri, ne çantaları, hiçbir şeyi yok” diye konuştu.

(İHA)

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Şanlıurfa müyesser korkmazoğlu

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