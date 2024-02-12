Yürekler ağza geldi! Arda Güler'in de içinde olduğu Real Madrid takım otobüsü Almanya'da kaza yaptı

İspanyol devi Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı mücadelesi öncesi Almanya'ya giderken, oyuncuları taşıyan otobüs maddi hasarlı bir kaza trafik kazası yaşadı.

Alman haber kaynaklarından Bild'in haberine göre milli futbolcumuz Arda Güler'in de içinde yer aldığı Real Madrid kafilesi, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Leipzig maçı için Almanya'ya gitti.

GREV NEDENİYLE ŞEHRE İNİLEMEDİ

Leipzig havaalanındaki grev nedeniyle, Real Madrid kafilesini taşıyan uçak Leipzig'e inemezken Erfurt'a indi ve oradan da 160 kilometreden fazla bir otobüs yolculuğu yaptı.

KİMSE YARALANMADI

Habere göre; Eichelborn ve Nohra arasındaki A4 otoyolunda beyaz bir Toyota, Real Madrid takım otobüsüyle çarpıştı. Otomobil sürücüsü şerit değiştirirken otobüsü gözden kaçırdı ve dış ayna kırıldı.

Toyota yaklaşık 3 bin euro değerinde hasar gördü. Real otobüsünün uğradığı hasarın boyutu henüz netlik kazanmış değil. Kısa bir duraklamadan sonra, kazaya karışan herkes herhangi bir yaralanmaya uğramadan yoluna devam etti.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

Real Madrid cephesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada çok ciddi bir durumun olmadığı belirtilirken "sadece küçük bir trafik kazası" ifadeleri kullanıldı.





