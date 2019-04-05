Yürekleri ağza getirdi!

İznik-Orhangazi kara yolunda bisikleti ile kamyon kasasına tutunarak ilerleyen çocuk yürekleri ağızlara getirdi. Tehlikeyi fark eden bir sürücü o anları cep telefonu ile kaydetti.
Kamyon kasasına tutunarak bisikleti ile ilerleyen çocuk tehlikeye aldırış etmeden uzun bir süre yoluna devam etti.
(İHA)
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