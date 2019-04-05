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Yürekleri ağza getirdi!

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 05.04.2019 19:19 | Son Güncelleme

Bursa'nın İznik ilçesinde bisikletiyle kamyonun kasasına tutunan çocuk yürekleri ağızlara getirdi.

İznik-Orhangazi kara yolunda bisikleti ile kamyon kasasına tutunarak ilerleyen çocuk yürekleri ağızlara getirdi. Tehlikeyi fark eden bir sürücü o anları cep telefonu ile kaydetti.

Kamyon kasasına tutunarak bisikleti ile ilerleyen çocuk tehlikeye aldırış etmeden uzun bir süre yoluna devam etti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
bursa kamyon bisiklet Çocuk

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