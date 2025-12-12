Yürekleri ağza getiren olay! Salonun ortasında çukur oluştu!

Gece saatlerinde Fatih ilçesi Derviş Ali Mahallesi'nde bulunan 52 yıllık 4 katlı binanın giriş katındaki dairenin zemini hasar gördü. Parkelerin kaldırılmasıyla çukur oluştuğu görülürken, binanın temelinin de kısmen çöktüğü iddia edildi.

EKİPLER İNCELEME YAPTI

Bodrum katta ortaya çıkan pas tutan demirlerin elle kırılması dikkat çekerken giriş katta oturan Havva Öztekin dairesinin hasar gördüğünü fark edince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, durumu belediye ekiplerine aktardı. Belediye ekiplerinin olay yerine gelerek inceleme yapacağı öğrenildi.

Dairesinin temelinin çöktüğünü iddia eden Havva Öztekin ise şöyle konuştu:

"Ben 7 yaşından beri buradayım. 52 senelik bina. O zamandan beri burada yaşıyorum. Normalde parkeleri iki senede düzenli olarak değiştiriyoruz. Burada salonun ortasında şöyle resmen bir çukur oluştu. Binanın tabla betonu aşağı çöktü. Altında da yaklaşık 40-50 santim ve uzunlamasına tablanın çöktüğü görülüyor. Yerde toprak var. Topraklar kolonun üzerinde mi eğer kolonun üzerinde ise toprak kaydığında bu binanın hali ne olacak?"