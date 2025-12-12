Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Yürekleri ağza getiren olay! Salonun ortasında çukur oluştu!

İstanbul'un Fatih ilçesinde 52 yıllık 4 katlı binanın giriş katında bulunan dairenin zemininde kısmen çökme oluştu. Salonun ortasında çukur oluşurken, binanın temelinin çöktüğünü iddia eden Havva Öztekin yetkililere seslenerek çözüm bulunmasını talep etti.

Yürekleri ağza getiren olay! Salonun ortasında çukur oluştu!
Jale Uslu

Gece saatlerinde Fatih ilçesi Derviş Ali Mahallesi'nde bulunan 52 yıllık 4 katlı binanın giriş katındaki dairenin zemini hasar gördü. Parkelerin kaldırılmasıyla çukur oluştuğu görülürken, binanın temelinin de kısmen çöktüğü iddia edildi.

Yürekleri ağza getiren olay! Salonun ortasında çukur oluştu! 1

EKİPLER İNCELEME YAPTI

Bodrum katta ortaya çıkan pas tutan demirlerin elle kırılması dikkat çekerken giriş katta oturan Havva Öztekin dairesinin hasar gördüğünü fark edince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, durumu belediye ekiplerine aktardı. Belediye ekiplerinin olay yerine gelerek inceleme yapacağı öğrenildi.

Yürekleri ağza getiren olay! Salonun ortasında çukur oluştu! 2

Dairesinin temelinin çöktüğünü iddia eden Havva Öztekin ise şöyle konuştu:

"Ben 7 yaşından beri buradayım. 52 senelik bina. O zamandan beri burada yaşıyorum. Normalde parkeleri iki senede düzenli olarak değiştiriyoruz. Burada salonun ortasında şöyle resmen bir çukur oluştu. Binanın tabla betonu aşağı çöktü. Altında da yaklaşık 40-50 santim ve uzunlamasına tablanın çöktüğü görülüyor. Yerde toprak var. Topraklar kolonun üzerinde mi eğer kolonun üzerinde ise toprak kaydığında bu binanın hali ne olacak?"

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Her yerde aranıyor! 5 milyon dolar ödül verilecekHer yerde aranıyor! 5 milyon dolar ödül verilecek
Dev soygun! Müzeden 600’den fazla sanat eseri çalındıDev soygun! Müzeden 600’den fazla sanat eseri çalındı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Mardin'de zincirleme kaza! 4 ölü, 5 yaralı

Mardin'de zincirleme kaza! 4 ölü, 5 yaralı

Çifte cinayet! Eşini ve bacanağını silahla vurarak öldürdü

Çifte cinayet! Eşini ve bacanağını silahla vurarak öldürdü

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı farka boğdu!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı farka boğdu!

Eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

Eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

İstanbul'da en pahalı mezar yerinin fiyatı dudak uçuklattı! Yüzde 200 zam geldi

İstanbul'da en pahalı mezar yerinin fiyatı dudak uçuklattı! Yüzde 200 zam geldi

Yönetmelik sil baştan değişti: 'İlk' gerçekleşti

Yönetmelik sil baştan değişti: 'İlk' gerçekleşti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.