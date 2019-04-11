Yurt dışına 39.90 Euro'ya uçakla seyahat!

Düzenlenen kampanya kapsamında Corendon Airlines’ın Antalya’dan Almanya, Polonya ve Rusya’ya gerçekleştirdiği tüm uçuşlarda biletler 39.90 Euro’dan başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor. Havayolu firmasının Nisan 2019 - Ekim 2019 tarihleri arasında Antalya’dan gerçekleştireceği uçuşlar şu şekilde:

Antalya - Almanya: Dresden: Pazartesi, Perşembe, Cumartesi,

Düsseldorf: Her gün,

Erfurt: Pazartesi, Perşembe,

Friedrichshafen: Çarşamba, Pazar,

Karlsruhe/Baden: Salı, Cumartesi,

Köln-Bonn: Her gün,

Leipzig: Çarşamba, Cuma, Cumartesi,

Hannover: Her gün,

Hamburg: Salı, Perşembe, Cumartesi,

Memmingen: Pazartesi, Cuma,

Nürnberg: Her gün,

Paderborn: Pazartesi, Perşembe, Cuma, Cumartesi,

Stuttgart: Çarşamba, Pazar,

Berlin/Tegel: Salı, Perşembe, Pazar

Antalya - Polonya:

Katoviçe: Çarşamba, Cumartesi,

Poznan: Çarşamba,

Varşova: Çarşamba, Cumartesi

Antalya - Rusya: Yekaterinburg: Her gün

Alanya (Gazipaşa) - Almanya:

Köln: Çarşamba, Cuma,

Frankfurt: Çarşamba, Cuma,

Münih: Çarşamba, Cuma,

Leipzig: Çarşamba, Cuma

İHA

