Yurt dışına 39.90 Euro'ya uçakla seyahat!

Düzenlenen kampanya kapsamında Corendon Airlines’ın Antalya’dan Almanya, Polonya ve Rusya’ya gerçekleştirdiği tüm uçuşlarda biletler 39.90 Euro’dan başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor. Havayolu firmasının Nisan 2019 - Ekim 2019 tarihleri arasında Antalya’dan gerçekleştireceği uçuşlar şu şekilde:
Antalya - Almanya: Dresden: Pazartesi, Perşembe, Cumartesi,
Düsseldorf: Her gün,
Erfurt: Pazartesi, Perşembe,
Friedrichshafen: Çarşamba, Pazar,
Karlsruhe/Baden: Salı, Cumartesi,
Köln-Bonn: Her gün,
Leipzig: Çarşamba, Cuma, Cumartesi,
Hannover: Her gün,
Hamburg: Salı, Perşembe, Cumartesi,
Memmingen: Pazartesi, Cuma,
Nürnberg: Her gün,
Paderborn: Pazartesi, Perşembe, Cuma, Cumartesi,
Stuttgart: Çarşamba, Pazar,
Berlin/Tegel: Salı, Perşembe, Pazar
Antalya - Polonya:
Katoviçe: Çarşamba, Cumartesi,
Poznan: Çarşamba,
Varşova: Çarşamba, Cumartesi
Antalya - Rusya: Yekaterinburg: Her gün
Alanya (Gazipaşa) - Almanya:
Köln: Çarşamba, Cuma,
Frankfurt: Çarşamba, Cuma,
Münih: Çarşamba, Cuma,
Leipzig: Çarşamba, Cuma
İHA
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