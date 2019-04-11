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Yurt dışına 39.90 Euro'ya uçakla seyahat!

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SEYAHAT  | 11.04.2019 11:03 | Son Güncelleme

Corendon Airlines, Antalya’dan yurtdışına gerçekleştireceği tüm direkt uçuşların biletlerini 39.90 Euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sundu

Yurt dışına 39.90 Euro'ya uçakla seyahat!

Düzenlenen kampanya kapsamında Corendon Airlines’ın Antalya’dan Almanya, Polonya ve Rusya’ya gerçekleştirdiği tüm uçuşlarda biletler 39.90 Euro’dan başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor. Havayolu firmasının Nisan 2019 - Ekim 2019 tarihleri arasında Antalya’dan gerçekleştireceği uçuşlar şu şekilde:

Antalya - Almanya: Dresden: Pazartesi, Perşembe, Cumartesi,
Düsseldorf: Her gün,
Erfurt: Pazartesi, Perşembe,
Friedrichshafen: Çarşamba, Pazar,
Karlsruhe/Baden: Salı, Cumartesi,
Köln-Bonn: Her gün,
Leipzig: Çarşamba, Cuma, Cumartesi,
Hannover: Her gün,
Hamburg: Salı, Perşembe, Cumartesi,
Memmingen: Pazartesi, Cuma,
Nürnberg: Her gün,
Paderborn: Pazartesi, Perşembe, Cuma, Cumartesi,
Stuttgart: Çarşamba, Pazar,
Berlin/Tegel: Salı, Perşembe, Pazar
Antalya - Polonya:
Katoviçe: Çarşamba, Cumartesi,
Poznan: Çarşamba,
Varşova: Çarşamba, Cumartesi

Antalya - Rusya: Yekaterinburg: Her gün

Alanya (Gazipaşa) - Almanya:
Köln: Çarşamba, Cuma,
Frankfurt: Çarşamba, Cuma,
Münih: Çarşamba, Cuma,
Leipzig: Çarşamba, Cuma

İHA

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Anahtar Kelimeler:
coredon airlines Antalya uçak bileti

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