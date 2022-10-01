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Yurt genelinde son bir haftada 2 bin 265 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

01.10.2022 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılbaşından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 87 bin 258'e ulaştı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 23-29 Eylül'de ülke genelinde 5 bin 119 düzensiz göçmenin yakalandığını, 2 bin 265 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini bildirdi.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşıma göre, yurt genelinde son bir haftada 5 bin 119 düzensiz göçmen yakalandı. Bunların arasında 1943 Afganistan, 265 Pakistan uyruklu bulunuyor.

Yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri tespit edilen 2 bin 265 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Sınır dışı edilenlerin 1690'ını Afganistan, 308'ini Pakistan uyruklular oluşturuyor.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında, 1 Ocak-29 Eylül'de ülkelerine geri gönderilen düzensiz göçmen sayısı 87 bin 258'e ulaştı. Bunlar arasında 50 bin 264 Afganistan, 9 bin 756 Pakistan uyruklu yer alıyor.

Sınırda alınan güvenlik tedbirleri sayesinde son bir haftada ülkeye yasa dışı yollardan girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı 5 bin 352 olarak kayıtlara geçti.

Yılbaşından bu yana ülkeye girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı 224 bin 716 oldu.

Geri gönderme merkezlerinde 16 bin 512 düzensiz göçmen kalıyor. Merkezde kalanların arasında 3 bin 202 Afganistan, 4 bin 811 Pakistan uyruklu yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı göç idaresi başkanlığı

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