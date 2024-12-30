Yurt dışına kaçmıştı! Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Geçtiğimiz aylarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil gibi birçok ünlü ismin yer aldığı 16 kişi gözaltına alınmıştı.

Gerçekleştirilen soruşturmada adı geçen ve şüpheliler arasında yer alan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Batuhan Karadeniz ise kayıtlı adresinde bulunamamıştı.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Halktv'nin haberine göre, Gürcistan'da olduğu belirilen Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten kararı çıkarıldı.

SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ

Konuya ilişkin olarak Karadeniz, “Ben kimseyi yasa dışı bahise teşvik etmiyorum. Nasıl oynanır nasıl üye olunur diye bir ifade kullanmıyorum. Zaten bu oyunu oynayanlar izler” ifadelerini kullanmıştı.