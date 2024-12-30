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  4. Yurt dışına kaçmıştı! Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Yurt dışına kaçmıştı! Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
30.12.2024 16:13
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Yasadışı bahis soruşturmasının şüphelileri arasında yer alan ve adresinde bulunamayan Batuhan Karadeniz'in yurt dışında olduğu öğrenilirken, eski futbolcu hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. İşte detaylar...

Yurt dışına kaçmıştı! Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

Geçtiğimiz aylarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil gibi birçok ünlü ismin yer aldığı 16 kişi gözaltına alınmıştı.

Gerçekleştirilen soruşturmada adı geçen ve şüpheliler arasında yer alan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Batuhan Karadeniz ise kayıtlı adresinde bulunamamıştı.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

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Halktv'nin haberine göre, Gürcistan'da olduğu belirilen Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten kararı çıkarıldı.

SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ

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Konuya ilişkin olarak Karadeniz, “Ben kimseyi yasa dışı bahise teşvik etmiyorum. Nasıl oynanır nasıl üye olunur diye bir ifade kullanmıyorum. Zaten bu oyunu oynayanlar izler” ifadelerini kullanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Batuhan Karadeniz kırmızı bülten son dakika
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yakalansa me olack boluna kaçma gel rüşvetini ver ceza yrmezsin
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