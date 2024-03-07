'Yürümem dahi yasaklandı' demişti! Berna Laçin hastane odasından paylaştı! 'Literatüre geçtim'

Berna Laçin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda acil olarak ameliyata alınacağını açıklamıştı. Ciddi bir omurilik sorunuyla 9 saat süren bir ameliyata alınan Laçin hastane odasından sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Berna Laçin ''Bu kadar büyük bir ameliyata rağmen iyiyim. Diskler kayıp omuriliği yarıp içine girmiş ve literatüre geçmişim. Ben ayaktaydım ve hiçbir şeyim yok diye ısrar ettim. O halde gelip de bu kadar korkunç olmasında doktorlar 'mucize gibi' dediler.'' ifadelerini kullandı.

10 gün boyunca hiç kıpırdamadan yatağa bağlı kalacağını söyleyen Berna Laçin sıvı gıda ile beslendiğini de dile getirdi. Berna Laçin'e sosyal medyada; 'Geçmiş olsun' mesajları yağdı.





