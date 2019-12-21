Yürüyen bisiklet yaptılar!

Hollandalı sanatçı ve mühendis Theo Jansen’in büyük boyutlu kinetik heykellerini pek çoğunuz görmüşsünüzdür. Jansen 1990’dan bu yana, rüzgar gücünü kullanan iskelet yapılar inşa etmek için makine mühendisliği teknikleriyle deneyler yapıyor. Sadece rüzgarla ya da ufak bir parmak hareketiyle harekete geçebilen bu tasarımların videoları da yıllardır sosyal medyada da viral olarak yayılıyor. Jansen’in çalışmalarından ilham alan Kaliforniyalı tasarım kolektifi CARV, bisikleti ve yürüyen mekanik robotu harmanlayarak bir yürüyen bisiklet tasarladı.

ULAŞIM İÇİN UYGUN DEĞİL AMA DİKKAT ÇEKİCİ

Yürüyen bisiklet de Theo Jansen’in heykelleri gibi ses getirdi ve YouTube’da bilim ve teknoloji videolarıyla tanınan 8,2 milyon takipçili The Q kanalında öne çıkarıldı.

Bu bisikleti ulaşım amaçlı kullanmak ve hız rekoru kırmak pek olası değil. Bunun yerine etraftakilerin dikkatini bolca üzerinize çekebilirsiniz. Ülkemizde bu bisikletle trafiğe çıkıp normal bisikletlere bile tahammülü olmayan sürücülerin arasından geçtiğimizi ise hiç düşünemiyorum.

BU YAPININ GELİŞMESİ 7 AY SÜRMÜŞ

CARV ekibi bisiklete, arka tekerleğin yerine pedallarla çalışan dört bacaklı metal bir iskelet yerleştirilmiş. 400’ün üzerinde el yapımı parçadan oluşan bu yapının gelişmesi yedi ay sürmüş. Yalnızca metal çubukların montajı bile 3 tam günde tamamlanabilmiş. Her hafta pazartesiden çarşambaya gecede 3 saat bisiklet üzerinde çalışmışlar. Böylece yavaş yavaş modelleme, malzeme bulma, kalıplama, kesme, kaynak ve cıvatalama işlemlerini tamamlamışlar.

