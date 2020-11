Yusuf Adli, yeniden Din-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı seçildi

“Bizler zor zamanların zorlu insanlarıyız”

Din hizmetinin ve bu büyük davanın önündeki engelleri kaldırmaya geldiklerini dile getiren Adli, şöyle devam etti:

“Din-Bir-Sen ailesi olarak bu büyük davanın neferleri olarak her zaman devletimizin ve milletimizin yüz akı, manevi mihmandarı, din gönüllüsü kardeşlerimizin yanında olmaya ve sorunlarını çözmeye gayret ettik. Bu büyük camianın varoluşunu sorgulayanlar her zaman hüsrana uğrayacaktır. Bizler din hizmetinin ve bu büyük davanın önündeki engelleri kaldırmaya geldik ve 15 Temmuz bunun en büyük göstergesi oldu.”

“Bize çamur atanlar bataklığa gömüldü”

Sahada fiili çalışmalar esnasında kendilerine ‘şu veya bu örgütün adamları, birilerinin maşası’ iftirasını atanların kendi gözlerindeki merteği göremeyen körler olduğunu belirten Yusuf Adli, “Şeffaf bir yönetim anlayışıyla yürüttüğümüz çalışmalar esnasında karşılaştığımız her sorunu Kur’an ve sünnet çerçevesinde değerlendirip devletimizin ve milletimizin yüce menfaatlerini göz ardı etmeden hareket ettik. Kendi içerisinde ideolojik çıkarımlarda bulunmaktan, din gönüllüsü kardeşlerimize mobbing uygulamaktan başka marifeti olamayanların, ülkenin beka mücadelesinde canı pahasına minarelere koşan, pandemi sürecinde her şeye rağmen ilk sahaya inen ve halkımızın her türlü hizmetinde en önde olduğunu gösteren bu davanın erlerine 3600’ü çok görmektedir. Sağlık çalışanı kardeşlerimiz gibi sahada en ön safta koşturan, vefa destek gruplarıyla halkımıza kapı kapı hizmet götüren yine din gönüllüsü kardeşlerimiz olmuştur. Birçok tazminat ve ödenekten mahrum bırakılan din gönüllüsü kardeşlerimize söz üretmekten icraat için vakit bulamayanlar çare olamayacaktır” diye konuştu.