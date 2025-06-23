Yusuf Alemdar: "150 branşın üzerinde sporcularımıza destek vermeye devam ediyoruz"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Alemdar, sohbet toplantısında Sakarya Belediyesi olarak spora verdikleri önemin her geçen gün arttığı söyledi. Alemdar, Sakaryaspor’un altyapıdan oyuncu yetiştirmesi gerektiğini ve altyapıya önem vermesi dahilinde tekrar eski günlerine dönebileceğini belirtti. Dağ bisikleti olarak Sakarya’da bulunan tesisisin Avrupa’nın birçok ülkesindeki tesislerden daha gelişmiş olduğunu dile getirerek sözlerine başlayan Alemdar, "Türkiye’deki Ayçiçek Bisiklet Vadisi, bu spora ev sahipliği yapacak tek yer. Tesise baktığın zaman Avrupa’nın bile büyük bir çoğunluğunda olmayan özelliklere sahiptir. Vaktiyle planlanmış ve düşünülmüş bir çalışmadır. Açıldığı günden bu güne kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Şehrin sadece bir spor faaliyetine değil aynı zamanda tanıtımına, turizmine, şehrin geleceğine ve özellikle gençlerimizin bisiklet sporuyla tanışmasına çok ciddi katkı sunuyor. Bu açıdan çok önemli olduğunu düşünüyorum. Keşke sayılarını arttırabilsek, diğer şehirlerimizde de aynı şeyleri yapabilsek. Dünyanın farklı ülkelerinde spor faaliyetleri olarak ciddi etkinlikler düzenleniyor. Şehrin tanıtımına, turizmine ciddi katkı sağlıyor. Burası da 2021 yılında beri uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanlığının himayesinde dünya şampiyonaları yapılıyor. Bu bizim için çok anlamlı bir spor ve tanıtım faaliyetidir. Şehrimizin deprem bölgesi olmasına rağmen son zamanlarda ciddi spor atağı yaptı. Sakarya’nın yapısı ve insan profili spora ve sporcuya çok yatkındır. Her branşta ulusal ve uluslararası sporcu yetiştiren bir şehir. Ciddi anlamda salon ve takım sporlarında ciddi başarılara imza atmış şehir. Bu zamana kadar tesisleşme anlamında ciddi yatırımlar yapılmış ama yapılmaya da devam ediyor. Sayın bakanımıza bu desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Tüm branşlarda yeniden bir tesisleşme atağı yatırımları yapılıyor. Bunlarında bir çoğu yıl sonuna kadar tamamlanmış olacak" ifadelerini kullandı.

"Sakaryaspor olarak biz başarıyı altyapıdan sporcular çıkararak yakaladık"

Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak 150’nin üzerinde branşta sporcu yetiştirdiklerini vurgulayan Başkan Alemdar, "Bu branşların tamamına hizmet vermeye çalışıyoruz. Altyapı, tesisleşme ve sosyalleşme olarak çocuklarımızın her birini çocukların özelliğine göre, yeteneklerine göre yönlendirmeyi ve hem kendisini hem şehrimizi hem ülkemize nasıl katkı sağlar diye onlara eğitim vermeye çalışıyoruz. Bunu bir dönem veriyorsunuz, sonrasında belli bir yaşa geldikten sonra kendi kendini yönlendiriyor. Tercihini spordan yana yapanları bir üst lige yönlendirmeye devam ediyoruz. Özellikle bu şehir, ülkede birçok yıldız yetiştirmiş, bunların birçoğunu desteklemiş, milli takımın bel kemiğini oluşturan sporculara emek vermiş bir şehir. Sakaryaspor’un düşmüş olduğu bir buhran, bir kazadan kaynaklı sebepten dolayı zaman zaman Süper Lig’de çıktı ve tekrar alt liglere düştü. Bunların artılarını eksilerini, nasıl olması gerektiğini iyi biliyorum. ‘Sakarya için Sakaryaspor’ sloganik bir söz değildir. Adamın evinde ekmeği olmaz, Sakaryaspor için gider maçını izler. Sakaryaspor yenildiği zaman yemek yemez, işe gitmez, psikolojisi bozulur. Ülke genelinde ortaya koyulan alışkanlıklar, sadece bizi değil Anadolu takımlarının da birçoğunu etkisi altına almış durumdadır. Sakaryaspor olarak biz başarıyı altyapıdan sporcular çıkararak yakaladık. Milli takımın 3’te 2’sinin Sakarya’dan oluştuğu dönemlerde bu sporcuların birçoğu altyapımızdan geldi. Altyapıya önem vermeye devam etmeliyiz" şeklinde konuştu.