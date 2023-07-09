Yusuf Can Zeybek kimdir, nereli ve kaç yaşında? 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finale yükselen Yusuf Can Zeybek'in biyografisi

Yusuf Can Zeybek 9 Temmuz 2023 Pazar gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Yusuf Can Zeybek vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı belli oluyor. İşte Yusuf Can Zeybek hakkında merak edilenler...

YUSUF CAN ZYBEK KİMDİR?

Yusuf Can Zeybek 1994 yılında Antalya'da dünyaya geldi. 2013 yılında Azerbaycan'da gerçekleştirilen uluslararası turnuvada şampiyon olmuştu. 2013 yılında Azerbaycan’da düzenlenen Uluslararası Azerbaycan Baku Gençler Serbest Güreş Turnuvası’nda Türk Milli Takımı formasını giyen Antalya Büyükşehir Belediyespor Güreşçisi Yusuf Can Zeybek, 96 kiloda şampiyon oldu. Bulgaristan’ın Varna kentinde de şampiyon oldu. 2021 yılında başpehlivanlığa yükseldi. Aynı sene Kurtdereli Yağlı Güreşlerinde ve Elmalı Yağlı Güreşlerinde 2. olarak ilk kez başpehlivan olarak kürsüye çıktı. Başpehlivanlıkta ilk senesi olan 2021'de toplam 18 güreşe katılarak 2 ikincilik ile tamamladı.

2022 yılında yapılan 23. Kumluca Yağlı Güreşlerinde, 4. Finike Yağlı Güreşlerinde, 24. Feslikan Yağlı Güreşlerinde, 62. Kurtdereli Yağlı Güreşlerinde[4] ve 48. Taşköprü Yağlı Güreşleri'nde şampiyon oldu.

YUSUF CAN ZEYBEK'İN BİRİNCİLİKLERİ