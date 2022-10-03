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Yusuf Demir olayı başka boyuta tırmandı! Anayasanın 10. maddesi devreye girdi

03.10.2022 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Yusuf Demir transferi gündemden düşmüyor. Yabancı kontenjanında oynamasından dolayı sarı-kırmızılı yöneticilerin harekete geçtiği Yusuf Demir için yeni açıklamalar yapıldı. Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, bu durumun anayasanın 10. maddesine aykırı olduğunu iddia etti!

Yusuf Demir olayı başka boyuta tırmandı! Anayasanın 10. maddesi devreye girdi
Yusuf Demir

Yusuf Demir

AVU Avusturya
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Beyaz TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Yusuf Demir'in Türk statüsünde oynaması gerektiğini savunan Timur'dan anayasa çıkışı geldi.

"ANAYASANIN 10. MADDESİNE DE AYKIRI"

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"Yusuf sonuçta Türk. Bunu sadece Yusuf bazında da düşünmemek gerekiyor. Yusuf gibi bir sürü oyuncu var mesele Yusuf meselesi değil. Mesele Galatasaray meselesi değil. Mesele orada Türk vatandaşı olan bir sürü Türk çocuğumuz var diyeyim. Anayasanın 10. maddesine de aykırı. Anayasanın çalışma hakkı maddesine aykırı. Bu çocuklar Türkiye'ye geldiğinde, direkt çalışabiliyor başka bir yerde. Ama böyle olunca çalışma izni alması gerekiyor. Orada bir aykırılık var. Bizim oyuncularımızdan İtalyan pasaportuna sahip olan oyuncular aynı zamanda başka ülke vatandaşı ama İtalya'ya gidince İtalyan olarak oynuyor. Başka ülkelerde de böyle. Avrupa'da çift pasaportu varsa o şekilde oynuyor. Avusturya Milli Takımı'nda oynamasa Türk Milli Takımı'nda oynasa, Avusturya'da Avusturya vatandaşı olarak oynayacak. Yani bunu böyle uygulardan nadir ülkelerden birisiyiz. Çözüme kavuşması gerekiyor."

"CUMHURBAŞKANINA GİTMEMİZ SÖZ KONUSU DEĞİL"

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Öte yandan Erden Timur, "Yusuf'un durumu için Cumhurbaşkanı ya da TFF ile görüşecek misiniz?" şekilde gelen soruya ise, "Yusuf Demir için TFF başkanına ya da Cumhurbaşkanına gitmemiz söz konusu değil." diye konuştu.


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