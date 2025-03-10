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Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, Avrupa şampiyonluğu kazandı!

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
10.03.2025 21:57
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Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde mücadele eden Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, altın madalya elde etti.

Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, Avrupa şampiyonluğu kazandı!

7-13 Mart tarihleri arasında Hırvatistan’ın Osijek kentinde düzenlenmekte olan Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden olimpiyat madalyalı milli sporcular Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan, altın madalya elde etti.

MUHTEŞEM İKİLİ

7-13 Mart tarihleri arasında Hırvatistan’ın Osijek kentinde düzenlenmekte olan Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden olimpiyat madalyalı milli sporcular Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan, altın madalya elde etti. Organizasyonda 10 metre havalı tabanca kadınlar kategorisinde Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Şevval İlayda, bugün de ikili olarak zirvede yer aldı. Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi finalde Çek Viktorie Sindlerova-Pavel Schejbal çiftini 16-14 yenmeyi başardılar.

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