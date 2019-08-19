Yusuf Erdoğan'dan Trabzonspor'a başarı mesajı

Kasımpaşa’nın bu yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı başarılı futbolcu Yusuf Erdoğan, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'in ilk haftasında sahalarında Trabzonspor ile oynadıkları ve 1-1 sona eren maçı değerlendiren Erdoğan, “Sezon başları yoğun ve ağır oluyor. Sıcak havaya rağmen üst düzey mücadele oldu. Rakibimizin yorgun geleceğini biliyorduk. Onlar da bizi güzel bir şekilde temsil ediyorlar. Beraberliğe sevinebiliriz de, üzülebiliriz de. Değişik bir maç oldu. İyi bir yol izlediğimizi düşünüyorum, iyi mücadele verdik. Hala hazırlanma aşamasındayız. Bu maçı kaybetmemek de önemliydi. İyi başladığımızı düşünüyorum. Daha da üstüne koyup, ilerleyen zamanlarda daha iyi futbol oynayacağız” diye konuştu.
Eski takımı Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi’nde oynamasının hatırlatılması üzerine 27 yaşındaki futbolcu, “Kalbimiz onlarla. İnşallah çok başarılı olurlar. İyi takım oldular. Güzel bir hava var onların da. İnşallah da böyle devam ederler” dedi.
KARIM HAFEZ: GÜZEL İŞLER YAPACAĞIZ
Kasımpaşa'nın Mısırlı futbolcusu Karim Hafez ise Trabzonspor maçı sonrası, "Ligin ilk maçları her zaman zordur. Bizim için de öyle oldu. Ama iyi mücadele ettik. Hep birlikte güzel işler yapacağız" dedi.
Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Trabzonspor ile sahasında 1-1 berabere kalan Kasımpaşa'da Karim Hafez, maç sonu İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Takım olarak ligin ilk maç olmalarına rağmen iyi bir mücadele gösterdiklerini belirten Hafez, "Bizim için iyi bir maç oldu. İyi mücadele ettik. Ligin ilk maçları her zaman zordur, yine öyle oldu. Umarım gelecek hafta Alanya maçında istediğimiz galibiyeti alabiliriz. Yeni gelen oyuncularımızın takıma iyi adapte olduklarını gördük. Hep birlikte güzel işler yapacağız" dedi.
İngiltere ekiplerinden Aston Villa'ya transfer olan Trezeguet'in yokluğunu hissedeceklerini belirten Hafez, "Trezeguet'in yokluğunu arayacağız. İyi bir lige transfer oldu. İyi bir performans gösterip oraya gitti. Benim de hedefim iyi bir sezon geçirip, ardından iyi işler yapabilmek" şeklinde konuştu.
Karagümrük'ten kaleci takviyesi
Hatayspor tek golle güldü
F.Bahçe için can atıyor! Flaş hamle
Shaqiri'den flaş G.Saray açıklaması!
Beşiktaş iki yıldızın peşinde
G.Saray'dan Hasan Şaş açıklaması
Balotelli'nin yeni takımı resmen açıklandı!
FIFA'dan Türk kulübüne büyük şok
Beşiktaş'tan kötü başlangıç
Milli futbolcumuz hastaneye kaldırıldı
''F.Bahçe'nin şampiyonluktan başka hedefi yoktur''
Türk derbisinde kazanan belli oldu
F.Bahçe'den 2. Lig'e gitti
Cengiz değerini 5'e katladı!
Trabzonspor ayrılığı açıkladı
Trabzon'dan Sturridge açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum