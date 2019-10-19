SPOR

Yusuf Erdoğan: Hedefimiz Avrupa kupalarına gitmek

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 19.10.2019 13:20 | Son Güncelleme

Kasımpaşa’nın başarılı futbolcusu Yusuf Erdoğan, bu sezonki hedeflerinin Avrupa kupalarına gitmek olduğunu söyledi.

Yusuf Erdoğan: Hedefimiz Avrupa kupalarına gitmek

Sezon başında Kasımpaşa ile 3 yıllık sözleşmeye imza atan başarılı futbolcu Yusuf Erdoğan, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu.

Lacivert-beyazlı futbolcu, bu yıl Avrupa kupalarına gitmeyi hedeflediklerinin altını çizerek, "Bizim için milli aralar yoğun geçiyor. İyi çalıştığımızı düşünüyorum. Son olarak oynadığımız Konyaspor maçı bizim için iyi geçmedi. Kariyerim boyunca oynadığım en tuhaf maçlardan birisiydi. Belki 2-0 öne geçeceğimiz maçta 5 dakika sonra 3-0 geriye düştük. Bizim adımıza çok enteresan bir maçtı. O maçtan ders aldığımızı düşünüyorum. Futbol bir netice oyunu, gol atamadığımız zaman oyun sizin istediğiniz gibi akmamaya başlıyor. Kötü bir mağlubiyet aldık ama iki kere deplasmana gideceğiz. Buna Kayseri ile başlayacağız. Bence iyi bir maç olacak. Kayserispor’un da kazanmaya ihtiyacı var. Hedefimiz Avrupa kupalarına gitmek. Bizim için bu maçın bir başlangıç olacağına inanıyorum. Çok çalıştık ve çalıştıklarımızın karşılığını bu maçta almak istiyoruz” şeklinde konuştu.

119

PARTNER Yıllardır birbirini arayan kardeşler komşu çıktı! Yıllardır birbirini arayan kardeşler komşu çıktı!
Pavelka ameliyat edildiPavelka ameliyat edildi
Paşa'nın deplasman keyfiPaşa'nın deplasman keyfi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa yusuf erdoğan avrupa Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Osman Karaca yakalandı!

Osman Karaca yakalandı!

G.Saray'a büyük şok! Derbide yok

G.Saray'a büyük şok! Derbide yok

Falcao yoksa, Andone var! 3 maç sonra 3 puan

Falcao yoksa, Andone var! 3 maç sonra 3 puan

Beşiktaş'ta Talisca bombası

Beşiktaş'ta Talisca bombası

Taraftardan şoke eden tepki!

Taraftardan şoke eden tepki!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yusuf Erdoğan: Hedefimiz Avrupa kupalarına gitmek

'Hedefimiz Avrupa kupalarına gitmek'

Kasımpaşa'da David Pavelka ameliyat edildi

Pavelka ameliyat edildi

Paşa'nın deplasman keyfi

Paşa'nın deplasman keyfi

Quaresma depremi! Adeta yıkıldı

Quaresma depremi! Adeta yıkıldı

Kasımpaşa'dan Melih Şendil'e sert tepki

Kasımpaşa'dan Melih Şendil'e sert tepki

İşte Serkan Reçber'in yeni takımı

İşte Serkan Reçber'in yeni takımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.