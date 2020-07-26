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Yusuf Erdoğan itiraf etti: Galatasaray'a gitmeyi çok istiyordum

GALATASARAY HABERLERİ  | 26.07.2020 19:35 | Son Güncelleme

Kasımpaşa'da son dönemde performansı yükselişe geçen Yusuf Erdoğan, Başakşehir'i 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Yusuf Erdoğan itiraf etti: Galatasaray'a gitmeyi çok istiyordum

Başakşehir'i tebrik eden Yusuf, "Türkiye'nin belki de son 5 yılına damga vurmuş, bu sene de hak ettiği bir şampiyonluğa ulaşmış Başakşehir'i kutluyoruz. Örnek olacak bir iş yaptılar. Tesadüf değil, bileklerinin hakkıyla alınan bir şampiyonluk, tebrik ediyorum kendilerini." dedi.

"GALATASARAY'A GİTMEYİ İSTİYORDUM"

Sezon başında Galatasaray'a transferi son anda iptal olan 27 yaşındaki oyuncu, "4 büyük kulübümüz var, birinde oynadım, Trabzonspor gibi büyük bir camiada oynadım. Diğer 3 takım da her futbolcunun oynamak istediği bir takım. Sezon başında Galatasaray'a yüzde 90 civarında gitme durumum vardı. Gerçekten gitmek istiyordum, heveslenmiştim, daha sonra tercihlerini benden yana kullanmadılar, saygı duyuyorum. Görüşme olmuştu, Galatasaraylı arkadaşlarım vardı, onların birbirleriyle paylaştığı fotoğraflar oldu. Yanlış anlaşıldım. Her şerde bir hayır vardır" diye konuştu.

Büyük takımlara gitmek istediğini de kaydeden Yusuf, "Sadece futbol düşünülen bir takımdayım. Hedeflerim arasında büyük takımlarda oynamak var ama şu anda burada mutluyum" ifadelerini kullandı.

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