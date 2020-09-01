Yusuf Günay'dan flaş transfer açıklaması

Transferde sessiz kaldıkarı için eleştirildiklerini dile getiren Günay "Biz gerçekten akıl, mantık ve Galatasaray'ın menfaatleri çerçevesinde hareket ediyoruz. Özellikle bu sene, kendi yazdığımız senaryoyu uygulamak zorundayız. Takımımızın teknik ihtiyacı neyse, kulübümüzün de mali imkanları doğrultusunda gerçekleşecek." dedi.

Günay, Lemina'nın Fulham'a transferiyle ilgili sorulan soruya "Bazı menfaat gruplarının ya da başkalarının yazdığı senaryoya göre transfer yapılmaz. Orta saha transferinde şartları biz belirleyeceğiz. Oyuncular bizim şartlarımızı kabul ederlerse transfer ederiz. Transferde şartları biz belirliyoruz. Lemina'da da böyle oldu. Biz şartlarımızı sunduk." şeklinde cevap verdi.

Marcao'ya resmi teklif gelmediğini vurgulayan başkan yardımcısı, basında geçen isimlerin kendi gündemlerinde yer almadığını belirtti.

"Yapılan transferlerden son derece memnunuz." diyen Yusuf Günay Diagne'nin büyük ihtimalle takımda kalacağını söyledi. (TRT Spor)

