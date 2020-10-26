SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Yusuf Günay: Fatih Terim'in gönderilmesi söz konusu değil

Yusuf Günay: Fatih Terim'in gönderilmesi söz konusu değil

GALATASARAY HABERLERİ  | 26.10.2020 09:21 | Son Güncelleme

Galatasaray'da Fatih Terim, BB Erzurum maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Terim'in yönetim hakkında konuştuğu düşünülürken, istifa edecek mi ya da Galatasaray'da Fatih Terim ile yollar ayrılacak mı gibi pek çok soru gündemde yer tutmuştu. Yusuf Günay, konu hakkında Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.

Yusuf Günay: Fatih Terim'in gönderilmesi söz konusu değil

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 1-2 kazanılan BB Erzurumspor maçının ardından yaptığı açıklamalarda sarı - kırmızılı yönetimi hedef almıştı.

Terim, yaptığı açıklamalarda "Sanılmasın ki içeride ve dışarıdakilerin niyetlerini, hesaplarının arkamdan planlarını bilmiyorum. Her şeyin farkındayım, yine söylüyorum benim Galatasaray taraftarına sözüm var ama bilinsin ki artık kimsenin ne arkasında ne de yanındayım" ifadelerini kullandı.

540

Bu gelişmelerin ardından sarı - kırmızılı takımda Terim’in görevine son verileceği iddiaları ortaya atıldı. Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Fatih Terim'le yolların ayrılacağı iddialarını yalanladı.

"FATİH TERİM İLE ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Beyaz TV muhabirine konuşan Günay, ''Fatih Terim'in gönderilmesi söz konusu değil. Böyle bir şey gündemimizde yok, tamamen uydurma. Yönetim olarak sene sonunda hocamızla birlikte şampiyon olacağımıza inancımız tam. Fatih Terim ile şampiyon olacağız'' ifadelerini kullandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı! Sezon sonunda geliyor...Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı! Sezon sonunda geliyor...
Büyük heyecanın saati belli oldu!Büyük heyecanın saati belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Fransa'dan Arap ülkelerine 'boykot' çağrısı
Fransa'dan Arap ülkelerine 'boykot' çağrısı
Ermenistan ateşkesi ihlal etti! Azerbaycan birliklerine saldırdı
Ermenistan ateşkesi ihlal etti! Azerbaycan birliklerine saldırdı
Burak Yılmaz'dan ağır küfürler!
Burak Yılmaz'dan ağır küfürler!
Güzelliğiyle söz ettiren ünlü sporcuya teklif yağıyor...
Güzelliğiyle söz ettiren ünlü sporcuya teklif yağıyor...
Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı! Sezon sonunda geliyor...
Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı! Sezon sonunda geliyor...
Fenerbahçe'ye 45 dakika yetti!
Fenerbahçe'ye 45 dakika yetti!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Yılın bombası! Fenerbahçe'den ayrıldı Galatasaray'a geliyor!
Yılın bombası! Fenerbahçe'den ayrıldı Galatasaray'a geliyor!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Geri dönüyorlar! Son dakika bombası...
Geri dönüyorlar! Son dakika bombası...
2 bomba birden! Onyekuru ve Bruma...
2 bomba birden! Onyekuru ve Bruma...
Türkiye transfer rekoru kırılıyor... 25 milyon euro!
Türkiye transfer rekoru kırılıyor... 25 milyon euro!
Okuyucu Yorumları 1 yorum
ah canim kış ayında serap görmeler basladi siz bittiniz kendi kendinizi yenmeye devam edin
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yusuf Günay: Fatih Terim'in gönderilmesi söz konusu değil
'Terim'in gönderilmesi söz konusu değil'
Sinan Engin'den çarpıcı iddia: Bu açıklamalara göre yönetimin Terim'i göndermesi lazım
''Yönetimin Fatih Terim'i göndermesi lazım!''
Garry Rodrigues, Al-İttihad formasını sırtına geçirdi! İşte o poz...
Rodrigues, yeni takımının formasıyla poz verdi!
Galatasaray, Velez Sarsfield'lı Luis Abram'ı transfer ediyor!
Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı! Sezon sonunda geliyor...
Galatasaray, MKE Ankaragücü hazırlıklarına başladı
G.Saray'da Ankaragücü hazırlıkları
Fatih Terim: "Artık kimsenin ne arkasındayım, ne de yanındayım.""
Ne arkasındayım, ne de yanındayım
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.