Yusuf Günay: Fatih Terim'in gönderilmesi söz konusu değil

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 1-2 kazanılan BB Erzurumspor maçının ardından yaptığı açıklamalarda sarı - kırmızılı yönetimi hedef almıştı.

Terim, yaptığı açıklamalarda "Sanılmasın ki içeride ve dışarıdakilerin niyetlerini, hesaplarının arkamdan planlarını bilmiyorum. Her şeyin farkındayım, yine söylüyorum benim Galatasaray taraftarına sözüm var ama bilinsin ki artık kimsenin ne arkasında ne de yanındayım" ifadelerini kullandı.

Bu gelişmelerin ardından sarı - kırmızılı takımda Terim’in görevine son verileceği iddiaları ortaya atıldı. Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Fatih Terim'le yolların ayrılacağı iddialarını yalanladı.

"FATİH TERİM İLE ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Beyaz TV muhabirine konuşan Günay, ''Fatih Terim'in gönderilmesi söz konusu değil. Böyle bir şey gündemimizde yok, tamamen uydurma. Yönetim olarak sene sonunda hocamızla birlikte şampiyon olacağımıza inancımız tam. Fatih Terim ile şampiyon olacağız'' ifadelerini kullandı.



