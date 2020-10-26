Yusuf Günay: Fatih Terim'in gönderilmesi söz konusu değil

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 1-2 kazanılan BB Erzurumspor maçının ardından yaptığı açıklamalarda sarı - kırmızılı yönetimi hedef almıştı.
Terim, yaptığı açıklamalarda "Sanılmasın ki içeride ve dışarıdakilerin niyetlerini, hesaplarının arkamdan planlarını bilmiyorum. Her şeyin farkındayım, yine söylüyorum benim Galatasaray taraftarına sözüm var ama bilinsin ki artık kimsenin ne arkasında ne de yanındayım" ifadelerini kullandı.
Bu gelişmelerin ardından sarı - kırmızılı takımda Terim’in görevine son verileceği iddiaları ortaya atıldı. Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Fatih Terim'le yolların ayrılacağı iddialarını yalanladı.
Beyaz TV muhabirine konuşan Günay, ''Fatih Terim'in gönderilmesi söz konusu değil. Böyle bir şey gündemimizde yok, tamamen uydurma. Yönetim olarak sene sonunda hocamızla birlikte şampiyon olacağımıza inancımız tam. Fatih Terim ile şampiyon olacağız'' ifadelerini kullandı.
Süper Lig devinden Abdullah Avcı bombası
Futbolcular galibiyeti taraftarlarla kutladı
Juventus puan kaybetmeye devam ediyor
''Sosa duygusal olarak etkilenmiş''
Beşiktaş, Denizli'ye geldi
''Benden beklentiyi öğreniyorum''
'Kral' durdurulamıyor... Yine attı!
Ronaldo'nun testi bir kez daha pozitif
''Yönetimin Fatih Terim'i göndermesi lazım!''
Rodrigues, yeni takımının formasıyla poz verdi!
6 futbolcu koronavirüse yakalandı
İşte F.Bahçe - Trabzon maçının muhtemel 11'leri
Ajax'tan tarihi fark: 13-0
Ruhr derbisinde fark var!
Lewandowski hat-trick yaptı, Frankfurt dağıldı
Okuyucu Yorumları 1 yorum