Yusuf Güney: Astral seyahatle uzaya gittim!

Beyaz TV’de Simge Tertemiz ve Mehmet Yıldırım’ın sunduğu 'Hayatın Rengi' programına konuk olan Yusuf Güney, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Şarkıcı Yusuf Güney, programın sunucusu Simge Tertemiz’in "Uzaya gitme hayalleriniz var mı?" şeklindeki sorusuna ilginç bir yanıt verdi. Güney açıklamasında şunları söyledi:

"Astral seyahatle uzaya gittim, geldim. Astral seyahat bilimsel olarak da var. Yani düşünce gücüyle bedenden ruhu ayırıp zaman kısıtlaması yaşamadan her yere gidebiliyorsunuz. Gezegenler arası da ulaşım sağlayabiliyorsun. Bir süre astral seyahat deneyimi yaşadım ve uzaya gitmeyi başardım... İki sene önce Ay’da su olduğunu söyledim mesela NASA daha yeni açıkladı. Mars’ta bildiğiniz yemyeşil bir göl var ve NASA bunu da yeni açıkladı... Ay’ın karanlık tarafında bir askeri üs var. Bunu uzaydaki varlıkların yaptığını söyledim. Onu da yeni açıkladılar. NASA birçok bilgi benden sonra açıklıyor."

