Yusuf Güney'den ilginç açıklama! 2025'te yaşanacakları tek tek anlattı kehanetlerini sıraladı!

Son dönemde müzik kariyerinden çok astral seyahatler yaptığı söylemleriyle gündemde olan şarkıcı Yusuf Güney, şu sıralar ilginç açıklamalara imza atıyor.

Geçtiğimiz haftalarda Orkun Işıtmak'ın programına konuk olan Güney, farklı evrenlerde yolculuk yaptığını ifade etmişti. Uzaylılarla tanıştığını söyleyerek "Bazı şeyleri anlatamıyorum. Başım farklı bir tehlikeye girer." dedi. Programda 'yalan makinesi' olduğu iddia edilen bir cihaza da bağlanan Güney'in sorulara verdiği yanıtlar ise doğru olarak algılanmıştı.

2025'TE NE OLACAĞINI AÇIKLADI!

Yaptığı ilginç açıklamalarla çok konuşulan ünlü isim şimdi de 2025'te bizleri nelerin beklediğini açıkladı. Magazin Burada muhabirine konuşan Güney, "Ben hiç iyi şeyler görmüyorum. İstila başladı. Amerika orası burası yıkılıyor. Uzaylılar, uzaylı araçları daha ileriye çevirecekler. 2025 yılında daha çok dünya dışı formlarla ilgileneceğiz. Doğal afetlerle ilgileneceğiz." dedi.