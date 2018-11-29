Yusuf Namoğlu'dan Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya açıklaması

Galatasaray - Konyaspor karşılaşmasının ardından FIFA kokartlı hakemler Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya konusunda yaşanan tartışmalar dün Kulüpler Birliği Vakfı'nın adeta TFF'ye ültumatom vermesiyle tavan yaptı.

Kulüpler Birliği'nin, Göçek ve Özkahya ile ilgili verilen kararın geri çekilmesini talep etmesinin ardından gözler TFF'ye çevrilirken, MHK'nin bir numaralı ismi Yusuf Namoğlu tartışmalara son noktayı koydu.

Yusuf Namoğlu, iyi niyetle yapılan açıklamanın birileri tarafından farklı yönlere çekildiğini belirterek, "Biz geçmişte yaşanan olumsuz örnekleri yaşamamak için bilakis hakemlerimizi korumak amacıyla salı günü bir bilgilendirme yaptık. Ama üzülerek görüyoruz ki sırf hakemlerimizi korumak kollamak için yaptığımız bi bilgilendirme bugün amacının dışına çıkartılmış durumda" dedi.

HÜSEYİN GÖÇEK VE HALİS ÖZKAHYA İÇİN FARKLI BİR ŞEY YAPMADIK

Bugüne kadar VAR uygulaması sırasında protolol dışına çıkan. protokole uygulan hakem ve hakemleri tıpkı siyah-beyaz hata yapan hakemler gibi dinlendirmeye aldıklarını hatırlatan Namoğlu, "Peki neden daha önce böyle bir basın bildirisi ihtiyacı duymazken Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya ile ilgili böyle bir bildiriye açıklamaya ihtiyaç duydunuz?" sorusuna, "Bu maçtan sonra ortada müthiş bir bilgi kirliliği oluştu. Yok TFF - MHK toplanacak, hakemler hatalı bulunurlarsa, hakemlerin düdükleri asılacak, yok hakemlikleri bitirilecek filan... Böylesi olmamıştı. Ortada müthiş bir bilgi kirliliği olmuştu. Biz salı günü MHK'deki arkadaşlarımızla her zamanki gibi rutin haftalık değerlendirme toplantısını yaptık. Bu kapsamda Süper Lig'de ve alt liglerdeki hakem performanslarını değerlendirdik. Gözlemci raporlarını inceledik. Yani her zaman yaptığımız işi yaptık, bu iki hakemimiz için özel farklı bir şey yapmadık. Tabii ortada bu FİFA hakemlerimize yönelik bilgili kirliliğini önlemek, hakemliklerinin bitirilmesi, düdüklerinin astırılması gibi tartışmaları sonlandırmak için bu konuda açıklama ihtiyacı hissettik. Şayet böyle bir açıklama yapmasaydık bu arkadaşlarımızın belli bir süre maç alamadıklarında düdükleri asılmış, hakemlikleri bitirilmiş denecekti. Biz iki hakem kardeşimizi korumak kollamak için bunu yaptık" cevabını verdi.