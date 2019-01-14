Yusuf Namoğlu: Konuşanların amacı hakem camiasına baskı kurmak

Antalya Belek’te Türk Hakemleri ile kampta bulunan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu, İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu.

Tıpkı takımlar gibi hakemler olarak kendilerinin de kampta olduklarını belirten Namoğlu, “Takımların amacı ikinci yarıda daha iyi performans göstermek. Biz de hakemler olarak ufak tefek de olsa yaptığımız hataların tekrarı olmamasını ve daha iyi performans göstermek için çalışıyoruz. Hakem arkadaşlarımız kondisyon testlerinden geçtiler. Yazılı olarak teori bilgilerini kontrol ettik. Onlara hepimiz tarafından eğitimci olarak görsel şeyler aktardık. Bu anlamda ikinci yarıda çok daha iyi olacaklarına inanıyorum” diye konuştu.

“KONUŞANLARIN AMACI HAKEM VE HAKEM CAMİASINA BASKI KURMAK"

Süper Lig’in ilk yarısında yüzde 5 civarında bir hata belirlediklerini anlatan Yusuf Namoğlu, “Konuşan edenlerin hepsinin amacı hakem ve hakem camiasına baskı kurmak. Biz bunu yıllardır yaşıyoruz. Bu konularda deneyimliyiz. Onların o söylemleri doğru değil. Birisi çıkıyor diyor ki şu kadar puanım gitti. Baktığınızda yumrukla, elle gol atmış, el verilmemiş. Benim 2 puanım gitti diyor. Sen adaletsiz bir gol istiyorsan diyecek bir şey yok. Adalet her zaman her şeyden önemlidir. VAR onu uyguluyor” dedi.